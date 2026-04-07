FOTOS | Amenazas de tiroteo encendió alarmas en colegio de Concepción

Durante la tarde del pasado lunes 6 de abril mediante redes sociales comenzaron a circular preocupantes mensajes anónimos que advertían un presunto tiroteo hacía el Colegio Madres Dominicanas de Concepción.

Tras la rápida viralización de los mensajes en redes sociales, apoderados del Colegio Madres Dominicanas manifestaron su inquietud ante la situación. De acuerdo a la información entregada por el centro de padres del establecimiento educacional, en la jornada de este martes se generó una importante inasistencia de estudiantes.

De acuerdo a lo anterior, personal de Carabineros asistió al lugar durante esta mañana debido a una gran asistencia de apoderados que buscaban tener más información sobre las presuntas amenazas de tiroteo.

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Amenazas de tiroteo generan preocupación en apoderados

La presidenta del centro de estudiantes del Colegio Madres Dominicanas de Concepción, Julia Pacheco, aseguró que existe un gran descontento y preocupación por parte de las familias frente a este tipo de advertencias que ponen en peligro a los estudiantes.

En ese sentido, la representante del centro de padres mencionó que: "Nosotros estamos súper preocupados por toda la situación que está pasando a nivel país, por los casos que se han visto en otros colegios que sí han sido efectivos".

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"Que acá llegue un aviso de algún alumno, sea una broma o no, diciendo que va a haber un tiroteo el día de hoy, nos deja a todos los apoderados muy preocupados", agregó Julia Pacheco haciendo referencia a la fuerte situación que afectó a alumnos y apoderados.

De acuerdo a lo anterior, entregó más detalles con respecto a la falta de asistencias que perjudicó al Colegio Madres Dominicanas de Concepción en donde varias salas de clases permanecieron casi vacías: "hay apoderados que en cursos completos no vinieron los niños al colegio. Hay otros que nos contaban que de 27 niños no vinieron 22".

Dentro de las publicaciones difundidas en una cuenta de Instagram habían mensajes amenazantes a otros estudiantes. Según la representante del centro de padres, Julia Pacheco, aún están en la espera de que el Colegio Madres Dominicanas se manifieste ante la preocupante situación: "estamos esperando que el colegio mande algún comunicado oficial".