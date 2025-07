Vecina de mujer hallada en maleta expone maltratos que recibía de su hija: "Fue muy mala"

Para el programa La Tarde es Nuestra de Canal 13 abordaron el caso de Rosa Valenzuela, una adulta mayor que apareció muerta dentro de una maleta en su propia casa. Cabe señalar que su hija, Karina Prida es la única acusada por el caso y quedó en prisión preventiva mientras se investigan los macabros hechos.

Recordemos que la mujer había sido vista por última vez el viernes 4 de julio y fue encontrada sin vida dos días después en el patio de su domicilio en Recoleta. Fue otra hija de Rosa quien puso una denuncia por presunta desgracia y quien se dio cuenta de un comportamiento extraño de su hermana, la cual no se mostraba preocupada por la desaparición de la adulta mayor.

¿Qué dijo la vecina de la mujer hallada en una maleta?

En conversación con el programa, una amiga cercana de Rosa describió a la víctima como una mujer alegre, solidaria y comprometida con su comunidad. “Era muy buena amiga, muy alegre, muy mamá, muy abuelita”, dijo la vecina, quien también señaló que la víctima había sido paciente con su hija pese a los constantes episodios de violencia y consumo de drogas.

“Nunca le tuvo miedo. Nos decía: ‘yo la enfrento acá, no me hará nada’. Pero siempre le decíamos: ‘Rosita, no tenga a su hija acá’. Se iba, volvía, porque siempre andaba en su droga y a la Rosita la tenía intranquila”, remarcó la mujer. Según relató, Rosa había echado en varias ocasiones a su hija por actitudes agresivas y entradas intempestivas durante la madrugada. Pese a todo, la mantenía cerca, intentando protegerla.

“Ella, como mamá, vamos a perdonar a nuestros hijos, sean malos o buenos; pero ella colmó la paciencia, fue muy mala con la Rosita“, dijo. En otras ocasiones le alzaba la voz a la Rosita y se daba cuenta que estábamos nosotros, pero era la droga la que la tenía así“, agregó. El caso ha conmocionado a la comunidad local, mientras la Fiscalía continúa reuniendo pruebas para esclarecer los hechos que terminaron con la vida de la mujer.

