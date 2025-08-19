Se acabó el ciclo: Jorge Almirón deja Colo Colo y el Cacique queda en manos de dos interinos

Jorge Almirón Colo Colo

Por: Catalina Abarca

El desenlace que muchos anticipaban finalmente se concretó: Jorge Almirón dejó de ser el entrenador de Colo Colo. La derrota del Cacique ante Universidad Católica en el Clásico 188 terminó por sellar el futuro del estratega argentino, cuya permanencia ya pendía de un hilo.

La decisión fue confirmada por Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro, quien oficializó la salida del técnico luego de una etapa marcada por la falta de resultados y un pobre rendimiento en torneos locales e internacionales. Bajo su mando, el elenco albo no logró avanzar en competiciones continentales ni en la Copa Chile.

"El directorio aprobó la salida de Jorge Almirón en los términos que fueron presentados, y vamos a proceder a la firma del finiquito hoy a las siete de la tarde. Le damos las gracias a Jorge, a su cuerpo técnico y a su representante por todo lo que entregaron a esta institución, le deseamos lo mejor", anunció Mosa.

Ahora Colo Colo será dirigido de manera interina por la dupla técnica de Hugo González y Luis Pérez, al menos hasta el Superclásico frente a Universidad de Chile. La decisión se da como un revés para la dirigencia, que buscaba que Héctor Tapia asumiera el desafío de inmediato.

No obstante, el DT optó por mantenerse al mando del Fútbol Joven, por lo que la búsqueda de un reemplazante oficial recién comienza y promete abrir un nuevo capítulo en la banca de Macul.

Los números que dejó Jorge Almirón en su paso por Colo Colo

Almirón se despide dejando un registro de 20 partidos en la Liga de Primera 2025, con siete triunfos, siete empates y siete derrotas. Un balance que ubica a Colo Colo en la octava posición de la tabla con 27 puntos, fuera de toda zona de clasificación a copas internacionales.

Te puede interesar: ¡Almirón no se va solo! La otra salida que remece la interna de Colo Colo

