“Ya ha hecho esto”: El revelador detalle en caso de comerciante asesinada que apuntaría a posible crimen premeditado

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Por: Catalina Martínez

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La investigación por el homicidio de una comerciante en Quinta Normal dio un giro clave luego de que las diligencias permitieran identificar al hombre que estaría detrás del ataque: Víctor Thiany, ciudadano de nacionalidad haitiana de 27 años.

El sujeto, actualmente prófugo, aparece como el principal implicado —cuya identidad fue dada a conocer públicamente por Carabineros y la Fiscalía— en el asalto que terminó con la muerte de María Leonor Valdevenito, un crimen ocurrido la semana pasada y que sigue generando conmoción.

Parte de la huida quedó registrada en cámaras del sector. Las imágenes muestran que, tras el crimen, el extrabjero involucrado habría escapado llevándose tanto la mercadería de la víctima como el vehículo que utilizaba en su trabajo diario.

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Impactante teoría de las hijas

Para las hijas de la víctima, el crimen habría sido preparado con antelación. Sostienen que el sospechoso comenzó a ganarse la confianza de su madre apenas la conoció, dos semanas antes de la tragedia: primero, convenciéndola de darle trabajo y, después, logrando que le facilitara una pieza en la casa donde vivía. Según creen, fue desde ese momento cuando el ataque ya estaba en marcha.

En entrevista con el matinal Contigo en la mañana, una de las hijas de María Leonor detalló: “La camioneta la encontraron el mismo día que hicimos la denuncia y está en los corrales de Quilicura, sin la mercadería”.

Luego, teorizó que “él tuvo que haber quedado alucinado con tanta cosa, con las máquinas de cocer, la mercadería, el dinero de lo que había vendido mi mamá el fin de semana”. En ese sentido, complementó: “Yo creo que él, el primer día que vino, estaba mirando los pantalones. Yo lo observé y estaba hablaba mucho por teléfono. Yo creo que él, en ese minuto, estaba negociando los pantalones”. 

“El patudo se creía chileno, él decía ‘no, yo llevo más de nueve años en Chile, yo soy chileno’. Típico de algunos extranjeros que hablan de manera burlesca”, afirmó la mujer, sincerando además que el haitiano sospechoso nunca le inspiró confianza. 

Por otro lado, la hija de la comerciante asesinada reveló que “la forma en que yo encontré a mi mamá... parecía hecho por alguien que ya había cometido el delito antes, porque en la forma, en las amarras, da a pensar que es de alguien que ya ha hecho esto”. Al final, expresó que “las personas que compraron la mercadería de mi mamá... toda esa mercadería está manchada con sangre”.

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