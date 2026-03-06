Giro en caso de concejala María Ignacia González: Investigación vuelve al lugar donde se le vio por última vez

Casi nueve meses han pasado desde la desaparición de la concejala de Villa Alegre, María Ignacia González. Ahora, luego de que la investigación tomara varios caminos de acción, el foco de las diligencias vuelve a estar sobre el punto de partida: El lugar donde fue vista por última vez.

Recordemos que, el 15 de junio de 2025, González estuvo presente, junto a su prima, en una reunión en casa de M.M. y José Cancino, padres de Rodrigo Cancino, administrador municipal quien no se encontraba presente y que desde el inicio estuvo apuntado como testigo clave.

“Cerca de la medianoche, me despedí para ir a acostarme, ya que al día siguiente tenía que trabajar. Tras una hora, quizás un poco más, sentí cuando la María Ignacia se despide de mi señora y su prima... Mi esposa le pide que una vez que llegue a su casa, le avise. Tras eso, yo me dormí”, contó más tarde José Cancino, según reportó La Cuarta.

No obstante, su versión quedó entre dicho tras la revelación de una serie de videos captados esa misma noche, donde se le ve paseando cerca de las 00:17 horas. “Reconozco al perro que aparece en el video y de acuerdo a las imágenes que me exhiben, debo ser yo”, reconoció Cancino padre, cuya vivienda fue registrada el jueves en un procedimiento que se mantiene bajo reserva.

Hija de concejala apunta contra la investigación

Tras las nuevas diligencias de la Policía de Investigaciones, la hija de la concejala desaparecida, Javiera Gallegos, apuntó contra el proceso de investigación en entrevista con Contigo en la Mañana.

“Yo creo que ya está un poco descartado el tema del río y ahora se van a enfocar en el punto cero, que era lo que debieron haber hecho desde el principio y no dejarlo para nueve meses después”, partió diciendo, cuestionando que “nosotros lo hemos dicho desde la primera semana; no es posible que se hayan metido a buscar a esa casa recién a los ocho días”.

“Desde la primera reunión con el fiscal hemos solicitado eso, y con más ímpetu cuando vimos que mi mamá, al contrario de lo que nos dijo el primer fiscal, nunca se le ve salir de esa casa”, agregó Gallegos.

Luego apuntó al hecho de que “no hay ninguna cámara que corrobore que ella sale, sólo se le ve llegar, y eso es lo último que hay con pruebas concretas. Ese debió ser el punto cero y no el río”.

“Cometen muchos errores, errores al mentir”

“Recordemos que si fueron al río es porque el mismo administrador municipal dice que hay que ir a buscar para allá porque mi mamá tenía la intención de suicidarse y, más encima, ahora tiene la patudez de decir que yo le dije que fuera al río, cuando él sabe que fue él quien insinuó que fueran al río”, sentenció.

Respecto a los testigos clave, planteó: “Cometen muchos errores, errores al mentir. No puede ser que diga que escuchó a mi mamá que se iba, que se despidió de su esposa y de la prima, y que después aparezca paseando al perro y diga ‘sí, debo ser yo’, a mí me parece sospechoso. Es evidente que está mintiendo y ocultando algo”.

Por otro lado, Javiera sostuvo que los préstamos que hacía a María Ignacia eran sumas pequeñas. Aun así, comentó que la concejala estaba siguiendo una pista sobre posibles anomalías en la Municipalidad. Según relató, en más de una ocasión la acompañó a dependencias de la PDI, aunque nunca le explicó el motivo de esas visitas.

“Yo creo que hay personas poderosas que pudieran estar involucradas. Sabemos que las personas por dinero matan. No me sorprendería que este fuera el caso; mi mamá siempre fue una piedra en el zapato para todas las personas que querían cometer acciones irregulares dentro de la municipalidad, nunca tuvo miedo de perder amistades, porque ella era una persona muy correcta”, cerró.

