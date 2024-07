Nico Peric confiesa llevar dos semanas hospitalizado: "estoy vivo de pura suerte"

Nico Peric fue un destacado arquero del fútbol chileno y que por lo mismo se ganó el cariño de prácticamente todos los fanáticos del balompié nacional. Es por esto que la preocupación se instaló después de que el ahora comentarista deportivo revelara la situación médica que pudo costarle la vida.

"(Estoy vivo) de pura suerte nomás. Me dio una neumonía en el pulmón izquierdo y una infección en la pleura, que está entre el corazón, los pulmones y las vértebras. Una lesera que le da sólo al más gil. Pasé a la Clínica Meds para que me vieran y lo tratamos como una contractura, pero el dolor no pasaba", comenzó narrando en diálogo con LUN.

En esa misma línea, continuó contando que "así que el miércoles me trajeron a la Clínica Santa María. Llevo como quince días acá. Al principio me hicieron exámenes y arrojaron que tenía una masa pegada en las vértebras por fuera del pulmón izquierdo, por eso me dolía tanto. Estuve una semana con antibióticos, pero el jueves me tuvieron que operar de urgencia para desinflar el pulmón".

Nico Peric lleva dos semanas hospitalizado de gravedad.

Finalmente, el "Loco" afirmó que "la neumonía está controlada en el pulmón derecho, lo complicado es la otra infección. Me pusieron dos drenajes, pero ya me sacaron uno de los tubos (...) Tengo todo el cuerpo rojo, pero bueno. Me cuesta hablar, me ahogo, tengo un tubo metido en el pulmón. Pero he ido mejorando, recuperando fuerza, salgo a caminar con los enfermeros"

Es así como el querido Nico Peric está atravesando una situación bastante compleja de salud debido a una compleja neumonía que se terminó agravando con los días. De todas maneras el actual comentarista deportivo afirmó estar evolucionando poco a poco y que ya pronto podría estar en casa si todo marcha bien.

