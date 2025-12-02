¡Tras “inoportuno” comentario! El ataque de risa de Neme en medio de dramático desalojo de toma Lo Barnechea

En medio de la cobertura televisiva del dramático proceso de desalojo en una toma ubicada en el Cerro 18, comuna de Lo Barnechea, el periodista José Antonio Neme, periodista de Mucho Gusto, protagonizó un insólito ataque de risa.

Durante la mañana de este martes, efectivos policiales junto a funcionarios municipales se desplegaron en la Quebrada La Zorra con el objetivo de desalojar a los ocupantes ilegales del sector.

El anuncio del operativo despertó resistencia en la zona. Un grupo de sujetos se organizó y levantó barricadas, intentando frenar el avance. La tensión escaló cuando comenzaron a arrojar objetos contundentes, obligando a Carabineros a intervenir.

En ese contexto, el coronel Jaime Parraguez señaló: “Al momento de llegar Carabineros, para hacer efectiva la ordenanza municipal y conforme a los expuestos por la Secretaría de Administración, ellos presentaron una resistencia con el lanzamiento de elementos contundentes y alterando el tránsito vehicular mediante barricadas”.

#LoBarnechea: Personal de Control de Orden Público (COP) se despliega en el sector Cerro 18 para dar cumplimiento a orden judicial por desalojo.

Al momento encapuchados lanzan objetos contundentes a Carabineros, poniendo en riesgo la seguridad de las personas que circulan. pic.twitter.com/eYgfR1Yfab — Prefectura Santiago Andes (@carabprandes) December 2, 2025

¿De qué se rió Neme?

En plena lectura de los primeros reportes, el comunicador del matinal no pudo aguantarse. Todo por el nombre de la quebrada. “Me están hablando desde el departamento de prensa de la municipalidad y esta es básicamente la explicación que ellos entregan sobre el operativo. Dicen que ‘anoche, un grupo de individuos levantó barricadas, en protesta por el desalojo ubicado en la quebrada de la zorra...’”, partió explicando, justo antes de ponerse a reír.

El rostro de Mega apenas contenía las carcajadas, cuando su compañera Karen Doggenweiler decidió lanzar un comentario que terminó de hacerlo explotar. “Bueno, quedó justamente la...”, bromeó la animadora.

Tres minutos después, cuando el notero de Mucho Gusto terminó de describir el ambiente, José Antonio Neme quiso retomar la palabra, pero no pudo: seguía muerto de la risa.