Manuel de Tezanos le da con todo a Gary Medel por fichar en Boca y dejar plantada a la UC

Gary Medel finalmente se convirtió en nuevo refuerzo de Boca Juniors y, una vez más, dejó plantada a Universidad Católica en este mercado de fichajes. Esta situación colmó la paciencia de Manuel de Tezanos, quien no dudó en darle con todo y más al "Pitbull" por su decisión.

"Yo siento que es un gran paso en su carrera y admiro a Gary Medel. Ojalá pueda salir campeón con clubes cosa que no ha logrado en su carrera, no tiene ningún título salvo los dos con Chile en la Copa América, haber si gana algo alguna vez que no sea con la camiseta de Chile", señaló en Radio Cooperativa con notoria molestia.

Pero eso no fue todo, porque también dijo que "le vaya bien pero que no venda más humo. Que vaya a tocar el bombo de la 12, que se borre algunos tatuajes porque andar prometiendo cosas que no cumple no tiene sentido. Mejor no prometer cosas que después no vas a saber cumplir".

Manuel de Tezanos le dio con todo al "Pitbull".

Recordar que Medel destrabó su salida del Vasco da Gama para ir al gigante argentino, dejando nuevamente con las ganas a Universidad Católica. Ahora, con su contrato hasta 2026 en Boca Juniors, su retornó a los cruzados podría darse cuando tenga 38 años, lo que no tiene conforme a los hinchas.

Fue así como Manuel de Tezanos sacó toda su furia contra Medel después de dejar plantada a la UC en un nuevo mercado de traspasos, todo esto para tener un segundo paso por Boca Juniors. Ahora el "Pitbull" deberá mentalizarse para dar todo en el Xeneize y demostrar que aún está vigente en su larga carrera.

