Javiera Contador denuncia importante robo a través de redes sociales

La actriz y humorista Javiera Contador, dio cuenta a través de redes sociales un violento robo del que fue víctima y expuso que incluso le habrían sustraído dinero desde su cuenta bancaria. En concreto Contador fue asaltada por un motochorro y anunció que se retiraría por un tiempo de redes sociales a causa de esto mismo.

En el video que subió escribió: "Poniéndome al día por temas varios!! Tabla:

1. Robo de celular, 2. Popurrí de actividades recientes, 3.Tengo Show en Barcelona el 19 de Julio!! 4. TENGO SHOW MAÑANA EN EL COMEDY, 5. Me hice hoyitos lolos en el la cartílago de la oreja #EseCorte, 6. Voy a jugar bowling de manera amateur para después ser profesional, 7. Repasando un poco todo, 8. Volveré a las pistas de ser sociable digitalmente y hasta Influencer, 9. Besito besito".

¿Cómo fue el robo que sufrió Contador?

El robo de su celular habría sido a las afueras del Registro Civil. “Cuando salgo del Registro Civil, que estaba lleno y alguien como que pide permiso para pasar (...) Pedí un auto por aplicación y estaba mirando el celular, y yo pensé que esta persona quería pasar, no quería llevarse mi celular. Me sale un motochorro y me dio una rabia” partió diciendo.

Además aseguró que los ladrones le habrían robado dinero de sus cuentas bancarias, ya que manejaba sus perfiles en las aplicaciones del celular. “Sacaron ‘cualquier’ cantidad de dinero. Se hicieron varios depósitos” contó. Sin embrago, mencionó que por suerte los bancos notaron los movimientos sospechosos en sus cuentas y le bloquearon las tarjetas.

"Me pasó lo mismo pero en vez de robarme el celular me llamaron de un número x , me robaron la vida y el banco me demandó a mi"; "Te amo, me encanta escucharte, eres como la amiga acontecida"; "Javi me pasó lo mismo me robaron el celular y justo el dinero que tenía guardado en la cuenta del banco para el crédito hipotecario de mi hogar"; fueron algunos de los comentarios que recibió por parte de sus seguidores.

