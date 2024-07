¿Dará el salto?: Figura de Universidad de Chile rompe el silencio tras ofertas desde el extranjero

Si bien Universidad de Chile no ha tenido bajas en este mercado de pases, lo cierto es que la dirigencia ha trabajado a toda máquina para no despotenciar su plantilla, por lo que preocupa el interés que llega desde el extranjero para llevarse a una de sus figuras, la cual rompió el silencio y dio luces sobre su futuro.

Así es, los universitarios se preparan para lo que será el segundo semestre de la temporada 2024, en el que esperan consolidar lo mostrado en la primera rueda del Campeonato Nacional, donde finalizaron punteros, y quedarse con el título, por lo que la posible salida de una de sus estrellas encendió las alarmas en el CDA.

Hablamos de Marcelo Morales, lateral izquierdo que con su gran rendimiento en este año despertó interés incluso desde Europa, y considerando que el jugador no ha aceptado la renovación que le ofreció la U hace ya varios meses, parecía ser que abandonaría el cuadro azul. Sin embargo, ante todo pronóstico, reveló sus intenciones.

Tras el revuelo que ha generado su posible partida, la cuenta de Instagram Bullita Noticias sorprendió a todos compartiendo un video donde, en la previa del duelo ante Everton por Copa Chile, le consultaron directamente al 'Shelo' si dejaría el equipo, quien aseguró tajantemente su permanencia: "No, si me quedo, me quedo".

Cabe mencionar que el vínculo del defensor con la Universidad de Chile expira a fin de año, y si bien la idea del club es extender su contrato en los próximos días, ante las dudas ya oficializaron a Antonio Díaz como nuevo refuerzo azul, lateral que tomaría el lugar de Morales por la banda izquierda del 'Romántico Viajero'.

