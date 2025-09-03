Caso Cobreloa: exjugadores acusados de violación grupal quedarían en libertad tras error de Fiscalía

caso cobreloa

Por: Paula Osorio

El polémico caso Cobreloa sigue dando que hablar en Antofagasta y en todo Chile. Esto, luego de que seis exintegrantes de las divisiones juveniles del club, acusados de una violación grupal denunciada en 2021, abandonaron la cárcel y continuarán con arresto domiciliario total, luego de que se constataran irregularidades graves en el actuar del Ministerio Público.

El inicio del caso

La causa comenzó en septiembre de 2021, “cuando una mujer de 18 años denunció haber sido víctima del delito sexual y de una serie de vulneraciones”. Aunque inicialmente fue cerrada, la investigación se reabrió bajo la dirección del fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, lo que derivó en la detención de nueve futbolistas en distintas ciudades.

Errores que marcaron la investigación

El proceso ha estado marcado por una cadena de problemas. Tras la formalización, “se reportó que efectivos de la PDI habían extraviado una prueba clave: el vestido que la denunciante usaba el día de los hechos”.

A ello se sumaron antecedentes sobre beneficios cuestionados que algunos imputados habrían recibido en su periodo de prisión preventiva.

Lo más reciente ocurrió justo antes del juicio oral, cuando “el juez Sergio Rojas constató que el Ministerio Público, específicamente el fiscal Eduardo Peña, no había entregado todos los antecedentes contenidos en la carpeta investigativa a la defensa, vulnerando el derecho de los acusados”.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en fútbol.

Cambio de medidas cautelares

Esa situación provocó una reprogramación del juicio para el 29 de septiembre y abrió la puerta para que seis de los nueve acusados solicitaran modificar su medida cautelar. Según la resolución, “las defensas alegaron que el tiempo que llevaban en prisión preventiva -desde mayo de 2024- era excesivo, lo que fue acogido por el tribunal, constatando que parte de las actuaciones del Ministerio Público se alejaban de la norma”.

Por esta razón, el tribunal dispuso que los jóvenes quedaran en libertad bajo arresto domiciliario total.

Te puede interesar: Más problemas: Colo Colo recibe denuncia formal en la ANFP por parte de Cobreloa

Reacciones y próximos pasos

La resolución no dejó indiferente a los querellantes ni a la Fiscalía, ya que “la determinación fue apelada verbalmente de inmediato -tanto por la parte querellante como por la Fiscalía- y se está a la espera de que la Corte de Apelaciones de Antofagasta revise las cautelares”.

El futuro judicial de los imputados ahora dependerá de lo que decida el tribunal de alzada, en un caso que ya es considerado uno de los más controversiales vinculados al fútbol chileno y que ha puesto bajo la lupa la actuación del Ministerio Público.

