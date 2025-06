¡Ojito Gareca!: Ex DT de La Roja manda a Vidal al banco y encuentra su reemplazo en la U

Cada vez queda menos para una doble fecha FIFA que será vital en la Selección Chilena, y luego de conocerse la polémica nómina de Ricardo Gareca, un ex entrenador del combinado nacional exigió que Arturo Vidal vaya al banco y sea una figura de Universidad de Chile quien tome su lugar en el mediocampo.

Efectivamente, con miras a los cruciales encuentros frente a Argentina en el Estadio Nacional y Bolivia como visitante, Juvenal Olmos analizó quirúrgicamente los nombres citados por el 'Tigre', y a la hora de componer la oncena estelar para ambos compromisos, exigió que una estrella de la U juegue desde el primer minuto.

"Si Charles Aránguiz no entra jugando es una descomposición absoluta de la realidad del fútbol", lanzó el hoy panelista de TNT Sports, en una clara advertencia para Gareca y sus innumerables decisiones que llevaron a La Roja al peor panorama de cara a las últimas cuatro fechas de las eliminatorias sudamericanas.

Pero eso no fue todo, pues casi dando por hecho que el adiestrador se inclinará por Vidal, afirmó que eso sería demostrar que no está al tanto de Colo Colo y la U: "Si elige a otros jugadores legendarios de la selección por sobre Aránguiz, significa que no ha estado presente en la evolución y en el desarrollo de ambos equipos".

Esté en lo correcto o no, lo único cierto es que la última palabra la tendrá Ricardo Gareca, quien ya se encuentra en Juan Pinto Durán preparando lo que serán los partidos más importantes desde su arribo a la Selección Chilena, que aún sueña con conseguir los pasajes al Mundial de Norteamérica 2026.

