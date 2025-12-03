¿Y te ilusionas fácil? El gesto de Francisco Salinas que prende la ilusión en Colo Colo

Este fin de semana se disputó la penúltima fecha del Campeonato Nacional, donde si bien el gran campeón de este año ya se consagró, aún hay varias cosas por disputarse, como los puestos a copas internacionales y los equipos que perderían la categoría. Es aquí donde Colo Colo debió ir hasta el norte para enfrentarse a Cobresal en un duelo vital por la clasificación a Copa Sudamericana.

El partido comenzó de inmediato con problemas para los albos, ya que tras un mal pase al portero de Emiliano Amor, César Munder aprovechó la oportunidad y abrió la cuenta para Cobresal al minuto 12'. Sumado a esto, antes del fin del primer tiempo al minuto 44', Diego Coelho aumentó las cifras para el local, mientras que en la segunda mitad, César Munder anotó un verdadero golazo al minuto 50', para cerrar la goleada en el norte.

Con esta resultado, Cobresal volvió a meterse en la zona de copas internacionales, mientras que Colo Colo quedó en el octavo puesto y ahora dependerá no sólo de sí mismo en la último fecha, sino que también de varios resultados como del mismo cuadro minero, como también de Audax Italiano quienes aún deben disputar su encuentro de este fecha.

Uno de los nombres que suena en Colo Colo desde Coquimbo Unido es el de Francisco Salinas, donde para hacer este fichaje realidad, los albos deben pagar la clásula de salida del jugador de 500 mil dólares al cuadro pirata, pero para conseguir esto necesitan el dinero de la clasificación a la Copa Sudamericana.

En medio de todo esto, en las últimas horas fue el mismo Francisco Salinas quien ilusionó de gran manera a los albos, todo esto mientras se retiraba tras el partido del día de ayer ante Universidad de Chile. Todo ocurrió cuando el influencer Jürgen Esnida Velásquez encontró al jugador en zona mixta y le dijo "sonríe si te ilusiona llegar a Colo Colo", a lo que el lateral no pudo evitar llenar su cara de risa mientras miraba su teléfono.

