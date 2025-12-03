¿Y te ilusionas fácil? El gesto de Francisco Salinas que prende la ilusión en Colo Colo

Por: Gonzalo Zamora

NOTAS DESTACADAS

¡Siguen los cortados! Universidad de Chile daría de baja a dos jugadores más este año
Periodista Lasalvia confronta a Kast con ácida pregunta en pleno punto de prensa

“¿No sabe o no contesta?”: Periodista Lasalvia confronta a Kast con ácida pregunta en pleno punto de prensa
Javier Olivares se revela contra consulta interna del PDG y destapa voto a Kast

“Jamás votaría comunista…”: Javier Olivares se revela contra consulta interna del PDG y destapa voto a Kast

¡También sacan la calculadora! Los resultados que necesita Universidad de Chile para ser el Chile 2
Año Nuevo en la Torre Entel: Confirman regreso de icónico show de fuegos artificiales tras 7 años

Año Nuevo en la Torre Entel: Confirman regreso de icónico show de fuegos artificiales tras 7 años

¡Siguen peleando su clasificación! La Roja femenina consiguió una buena victoria ante Paraguay

¿Se irá de los azules? El club al que Lucas Assadi jamás llegaría en el extranjero
¿Cómo respondió José Antonio Kast a pregunta sobre posible indulto a Miguel Krassnoff?

Debate Archi: ¿Cómo respondió José Antonio Kast a pregunta sobre posible indulto a Miguel Krassnoff?
Graban brutal maltrato animal contra pumas en Cochamó

¡Interpusieron denuncia por presunta matanza! Graban brutal maltrato animal contra pumas en Cochamó

¡Buscan el último boleto! A qué hora y dónde ver la final ida de la Liguilla de Primera B

Este fin de semana se disputó la penúltima fecha del Campeonato Nacional, donde si bien el gran campeón de este año ya se consagró, aún hay varias cosas por disputarse, como los puestos a copas internacionales y los equipos que perderían la categoría. Es aquí donde Colo Colo debió ir hasta el norte para enfrentarse a Cobresal en un duelo vital por la clasificación a Copa Sudamericana.

El partido comenzó de inmediato con problemas para los albos, ya que tras un mal pase al portero de Emiliano Amor, César Munder aprovechó la oportunidad y abrió la cuenta para Cobresal al minuto 12'. Sumado a esto, antes del fin del primer tiempo al minuto 44', Diego Coelho aumentó las cifras para el local, mientras que en la segunda mitad, César Munder anotó un verdadero golazo al minuto 50', para cerrar la goleada en el norte.

Con esta resultado, Cobresal volvió a meterse en la zona de copas internacionales, mientras que Colo Colo quedó en el octavo puesto y ahora dependerá no sólo de sí mismo en la último fecha, sino que también de varios resultados como del mismo cuadro minero, como también de Audax Italiano quienes aún deben disputar su encuentro de este fecha.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en el fútbol.

Uno de los nombres que suena en Colo Colo desde Coquimbo Unido es el de Francisco Salinas, donde para hacer este fichaje realidad, los albos deben pagar la clásula de salida del jugador de 500 mil dólares al cuadro pirata, pero para conseguir esto necesitan el dinero de la clasificación a la Copa Sudamericana.

¡Una sonrisa que ilusiona!

En medio de todo esto, en las últimas horas fue el mismo Francisco Salinas quien ilusionó de gran manera a los albos, todo esto mientras se retiraba tras el partido del día de ayer ante Universidad de Chile. Todo ocurrió cuando el influencer Jürgen Esnida Velásquez encontró al jugador en zona mixta y le dijo "sonríe si te ilusiona llegar a Colo Colo", a lo que el lateral no pudo evitar llenar su cara de risa mientras miraba su teléfono.

También te puede interesar: ¡Dependen de Sudamericana! Colo Colo debe clasificar a copa para fichar a figura de Coquimbo Unido

NOTAS DESTACADAS

¡Siguen los cortados! Universidad de Chile daría de baja a dos jugadores más este año
Periodista Lasalvia confronta a Kast con ácida pregunta en pleno punto de prensa

“¿No sabe o no contesta?”: Periodista Lasalvia confronta a Kast con ácida pregunta en pleno punto de prensa
Javier Olivares se revela contra consulta interna del PDG y destapa voto a Kast

“Jamás votaría comunista…”: Javier Olivares se revela contra consulta interna del PDG y destapa voto a Kast

¡También sacan la calculadora! Los resultados que necesita Universidad de Chile para ser el Chile 2
Año Nuevo en la Torre Entel: Confirman regreso de icónico show de fuegos artificiales tras 7 años

Año Nuevo en la Torre Entel: Confirman regreso de icónico show de fuegos artificiales tras 7 años

¡Siguen peleando su clasificación! La Roja femenina consiguió una buena victoria ante Paraguay

¿Se irá de los azules? El club al que Lucas Assadi jamás llegaría en el extranjero
¿Cómo respondió José Antonio Kast a pregunta sobre posible indulto a Miguel Krassnoff?

Debate Archi: ¿Cómo respondió José Antonio Kast a pregunta sobre posible indulto a Miguel Krassnoff?
Graban brutal maltrato animal contra pumas en Cochamó

¡Interpusieron denuncia por presunta matanza! Graban brutal maltrato animal contra pumas en Cochamó

¡Buscan el último boleto! A qué hora y dónde ver la final ida de la Liguilla de Primera B
Jeannette Jara emplaza a Kast por su asesor económico en Debate Archi

¡Intentó sacarle en cara Caso Monsalve! Jeannette Jara emplaza a Kast por su asesor económico en Debate Archi
Los Cóndores sorteo Mundial rugby.

Los Cóndores ya tienen rivales para el Mundial de rugby 2027: contra dos campeones mundiales
Brayan Cortés recibe críticas en uruguay.

Sin vuelta atrás: Peñarol toma decisión final con Brayan Cortés y Colo Colo está atento
Johnny Herrera U de Chile

¿Le harán caso? Johnny Herrera entrega a su candidato ideal para reemplazar a Álvarez en la U
Colo Colo mantiene millonaria deuda.

¿Quiebra 2.0? Revelan la millonaria deuda de Colo Colo que despierta temores del pasado
Esteban Paredes no lo pasa bien.

Esteban Paredes preocupa a todos por un crítico problema de salud y este es su estado
Charles Aránguiz estalla contra la ANFP.

Charles Aránguiz declara como nunca antes e incendia todo con fuerte crítica a la ANFP
Gobierno apuesta por proyecto habitacional para resolver megatoma de San Antonio

¡3.700 familias serían beneficiadas! Gobierno apuesta por proyecto habitacional para resolver megatoma de San Antonio
Femicidio frustrado en Concepción: El brutal caso de exmilitar que baleó a su esposa y luego se suicidó

Femicidio frustrado en Concepción: El brutal caso de exmilitar que baleó a su esposa y luego se suicidó

¡Llegó generando polémica! Nuevo DT de Inter de Porto Alegre es criticado por homofóbico