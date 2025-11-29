Don Francisco anuncia récord de la familia Luksic en la Teletón 2025 y emociona al público

La Teletón vivió uno de sus momentos más fuertes de la jornada 2025 con un aporte que marcó un nuevo hito para la cruzada solidaria. Durante el bloque principal, Don Francisco reveló que la familia Luksic decidió incrementar su apoyo económico este año, reafirmando un compromiso que se extiende por casi cinco décadas.

El animador fue quien entregó la noticia en pantalla, afirmando: "Quisiera anunciar, con mucha emoción y mucho agradecimiento, la donación de la Familia Luksic, de 2 mil millones de pesos". El monto supera lo entregado en las últimas ediciones, consolidando al grupo como uno de los pilares históricos del evento.

En medio de la transmisión, además se hizo memoria del impacto que tuvo su contribución anterior, cuando se presentó un registro audiovisual que mostraba parte del trabajo desarrollado por la Fundación Luksic. En el video se reflejó la participación del grupo en actividades inclusivas, entre ellas una jornada deportiva que contó con la presencia de reconocidos atletas nacionales.

Tras el anuncio, Don Francisco destacó la larga trayectoria del clan empresarial en la campaña solidaria. "Muchas gracias a la familia, que desde el primer año, durante 47 años, nos han apoyado con varias de sus empresas y con sus donaciones familiares", comentó el rostro histórico de la Teletón, antes de seguir con el programa.

El gesto de la familia rápidamente generó reacciones en redes sociales, donde el público valoró el impacto del aporte y su relevancia dentro del desafío anual de recaudar fondos para la rehabilitación infantil.