¡Tras polémico video! Descenso de Unión Española despierta tensión entre La Moneda y su delegado

Descenso de Unión Española despierta tensión entre La Moneda y su delegado

Por: Catalina Martínez

NOTAS DESTACADAS

¡No seguiría! Confirman que cuestionado jugador de Colo Colo sería el primer cortado
¿Provocarían tensión con Perú y Bolivia? Excancilleres advierten consecuencias del plan migratorio de Kast

¿Provocarían tensión con Perú y Bolivia? Excancilleres advierten consecuencias del plan migratorio de Kast

¿Habrá que investigar? Acusan a Lucas Paquetá por apuestas tras increíble expulsión
“Ni una Krishna Más”: Cristal Aguilera se embarca en nuevo proyecto para encontrar mujeres desaparecidas

“Ni una Krishna Más”: Cristal Aguilera se embarca en nuevo proyecto para encontrar mujeres desaparecidas

¡SUFREN LOS CHARRÚAS! La FIFA desmiente uno de los grandes orgullos de Uruguay
Alcalde de Arica descarta crisis humanitaria y apunta contra rol de los medios

¡Mostró todo en video! Alcalde de Arica descarta crisis humanitaria y apunta contra rol de los medios
Universidad de Chile vende por millonaria cifra a su delantero más criticado del equipo

¡Aún no lo renuevan! Delantero de Universidad de Chile es seguido desde Argentina

¡ES OFICIAL! Gustavo Álvarez dejará de ser el director técnico de Universidad de Chile

¡Con calculadora en mano! Los escenarios que necesita Colo Colo para clasificar a Copa Sudamericana
Condenan a exdirector de la PDI Héctor Espinosa a 17 años de cárcel por delitos de corrupción

¡Gobierno valoró la sentencia! Condenan a exdirector de la PDI Héctor Espinosa a 17 años de cárcel por delitos de corrupción

En una jornada especialmente difícil para los seguidores de Unión Española, una fuerte polémica se tomó el escenario. Todo luego de que Redgol difundiera un video en el que el delegado presidencial de la Región Metropolitana, Gonzalo Durán, se enfrenta a unos hinchas de O’Higgins que no contaban con autorización para entrar al estadio Santa Laura.

Más tarde, la historia dio un giro: Aquellos a quienes la autoridad intentó expulsar no eran barristas, sino un médico y un utilero que formaban parte de la delegación deportiva de Rancagua.

La polémica actitud de Durán generó tanto ruido que terminó llegando al Gobierno. Allí, el ministro de Seguridad, Luis Cordero, tuvo que explicar lo que pasó en el Santa Laura.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional  

“Ha asistido como persona natural, es hincha de Unión Española y los entreveros que una persona pueda tener en el estadio corresponde que cada uno se refiera a eso, no es responsabilidad del Gobierno”, partió expresando. Sin embargo, hizo hincapié en los deberes que tiene cualquier funcionario público, aun cuando no esté ejerciendo propiamente su función.

“Es conveniente que las autoridades públicas siempre tengan presente que cuando desarrollan sus actividades en su vida privada, hay una obligación de principio en el estatuto administrativo que obliga a toda autoridad a tener una vida social acorde con la dignidad del cargo. Es un criterio que siempre hay que tener presente”, cerró Cordero respecto a la controversia protagonizada por el delegado presidencial.

NOTAS DESTACADAS

¡No seguiría! Confirman que cuestionado jugador de Colo Colo sería el primer cortado
¿Provocarían tensión con Perú y Bolivia? Excancilleres advierten consecuencias del plan migratorio de Kast

¿Provocarían tensión con Perú y Bolivia? Excancilleres advierten consecuencias del plan migratorio de Kast

¿Habrá que investigar? Acusan a Lucas Paquetá por apuestas tras increíble expulsión
“Ni una Krishna Más”: Cristal Aguilera se embarca en nuevo proyecto para encontrar mujeres desaparecidas

“Ni una Krishna Más”: Cristal Aguilera se embarca en nuevo proyecto para encontrar mujeres desaparecidas

¡SUFREN LOS CHARRÚAS! La FIFA desmiente uno de los grandes orgullos de Uruguay
Alcalde de Arica descarta crisis humanitaria y apunta contra rol de los medios

¡Mostró todo en video! Alcalde de Arica descarta crisis humanitaria y apunta contra rol de los medios
Universidad de Chile vende por millonaria cifra a su delantero más criticado del equipo

¡Aún no lo renuevan! Delantero de Universidad de Chile es seguido desde Argentina

¡ES OFICIAL! Gustavo Álvarez dejará de ser el director técnico de Universidad de Chile

¡Con calculadora en mano! Los escenarios que necesita Colo Colo para clasificar a Copa Sudamericana
Condenan a exdirector de la PDI Héctor Espinosa a 17 años de cárcel por delitos de corrupción

¡Gobierno valoró la sentencia! Condenan a exdirector de la PDI Héctor Espinosa a 17 años de cárcel por delitos de corrupción
Brayan Cortés recibe críticas en Peñarol.

Futuro incierto: Brayan Cortés se llena de críticas en Uruguay tras perder título con Peñarol
Programación liguilla de ascenso Primera B.

Estará de infarto: final de la liguilla de ascenso de Primera B ya tiene su programación lista
Claudio Aquino enoja a Fernando Ortiz en Colo Colo.

¿Ciclo cumplido? Detallan la furia de Fernando Ortiz con Claudio Aquino en Colo Colo
Así será el fútbol chileno 2026.

Con más partidos y muchos cambios: así se disputará el fútbol chileno para 2026
El plan de Colo Colo con Salomón Rodríguez.

¿Como Guillermo Paiva? El plan de Colo Colo para revivir la carrera de Salomón Rodríguez
Hinchas y dirigente de Unión Española pelean tras descenso.

Se desquitaron: dirigente de Unión Española protagoniza pelea con hinchas tras descenso
Guarello avisa inminente remezón en Colo Colo y la salida menos pensada

Para cerrar el Centenario: Guarello avisa inminente remezón en Colo Colo y la salida menos pensada
Los 10 jugadores que dicen adiós a Colo Colo para la temporada 2026

¡Revolución monumental!: Los 10 jugadores que dicen adiós a Colo Colo para la temporada 2026
Querido jugador de la U podría partir al fútbol argentino para el 2026

¿Se acabó el amor?: Querido jugador de la U cerca de partir al fútbol argentino para el 2026
Darío Osorio cuenta la firme de su posible fichaje por un gigante europeo

¿Deja el Midtjylland?: Darío Osorio cuenta la firme de su posible fichaje por un gigante europeo