¡Tras polémico video! Descenso de Unión Española despierta tensión entre La Moneda y su delegado

En una jornada especialmente difícil para los seguidores de Unión Española, una fuerte polémica se tomó el escenario. Todo luego de que Redgol difundiera un video en el que el delegado presidencial de la Región Metropolitana, Gonzalo Durán, se enfrenta a unos hinchas de O’Higgins que no contaban con autorización para entrar al estadio Santa Laura.

Más tarde, la historia dio un giro: Aquellos a quienes la autoridad intentó expulsar no eran barristas, sino un médico y un utilero que formaban parte de la delegación deportiva de Rancagua.

La polémica actitud de Durán generó tanto ruido que terminó llegando al Gobierno. Allí, el ministro de Seguridad, Luis Cordero, tuvo que explicar lo que pasó en el Santa Laura.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional

“Ha asistido como persona natural, es hincha de Unión Española y los entreveros que una persona pueda tener en el estadio corresponde que cada uno se refiera a eso, no es responsabilidad del Gobierno”, partió expresando. Sin embargo, hizo hincapié en los deberes que tiene cualquier funcionario público, aun cuando no esté ejerciendo propiamente su función.

“Es conveniente que las autoridades públicas siempre tengan presente que cuando desarrollan sus actividades en su vida privada, hay una obligación de principio en el estatuto administrativo que obliga a toda autoridad a tener una vida social acorde con la dignidad del cargo. Es un criterio que siempre hay que tener presente”, cerró Cordero respecto a la controversia protagonizada por el delegado presidencial.