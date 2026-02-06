Colo-Colo vs Everton: El partido que puede decidir el futuro de Fernando Ortiz

Recién comienza la temporada, pero para Fernando Ortiz el margen de error ya parece mínimo. Y es que el duelo entre Colo Colo y Everton asoma como el partido más importante del año hasta ahora.

Recordemos que la humillante derrota frente a Deportes Limache, en la jornada inaugural de la Liga de Primera, lo instaló de inmediato en el centro de la polémica, multiplicó las críticas y dejó su continuidad bajo seria observación.

A pesar del flojo arranque, por ahora en el directorio no se ha puesto sobre la mesa el tema de su continuidad. De todos modos, según reveló En Cancha, si este fin de semana Colo Colo vuelve a sumar un mal resultado, la situación empezará a discutirse entre los dirigentes, ya que hay quienes creen que lo mejor es cortar el proceso antes de que sea demasiado tarde.

¿Un enfrentamiento decisivo para Fernando Ortiz?

Por ahora, en el Bloque Vial predomina la calma, aunque el ambiente podría cambiar drásticamente si Everton logra imponerse este sábado. Y es que la experiencia pasada aún pesa: la prolongada permanencia de Jorge Almirón en la banca, en medio del desplome futbolístico del Cacique, es un recuerdo que buscan no repetir.

Bajo ese escenario, según señaló el citado medio, en el entorno del club asumen que una derrota frente a Everton podría transformarse en un obstáculo casi insalvable para retomar el camino. El golpe no solo remecería al plantel, sino que también comenzaría a diluir el gran sueño de la temporada: levantar el trofeo de la Liga de Primera.

En ese escenario, conseguir una victoria se vuelve fundamental para Fernando Ortiz, quien deberá realizar ajustes para revertir la imagen exhibida ante Deportes Limache. De no lograrlo, el técnico podría enfrentar su momento más complejo al mando de Colo Colo, con el compromiso frente a Unión La Calera la próxima semana perfilándose como decisivo.

Desde el Bloque Mosa y el Club Social la mirada no difiere demasiado. Ambos sectores coinciden en que los resultados deben comenzar a reflejarse, especialmente considerando el tiempo que el entrenador ha estado al frente del equipo. Para ellos, ha llegado el momento de que las promesas se transformen en respuestas concretas dentro de la cancha.

El plan es avanzar con mesura, pero sin perder la capacidad de reaccionar cuando el momento lo demande, procurando mantener el equilibrio. Sin embargo, el próximo desafío asoma como un punto de inflexión para Fernando Ortiz, quien está obligado a sumar de a tres para disipar las dudas que rondan su proceso y extender su permanencia hasta junio, cuando su vínculo vuelva a ser analizado.

Colo Colo vs. Everton

La segunda jornada de la Liga de Primera traerá consigo un nuevo desafío para Colo Colo, que este sábado 7 de febrero recibirá a Everton de Viña del Mar. El duelo está fijado para las 20:30 horas y tendrá como escenario el Estadio Monumental.

