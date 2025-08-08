¡Se supo todo! Universidad de Chile cuenta la verdad sobre la no llegada de Eduardo Vargas

El pasado lunes, Universidad de Chile cerraba una nueva fecha del Campeonato Nacional en condición de local ante Cobresal, los azules necesitaban una victoria para no perderle pisada al líder del torneo, Coquimbo Unido, mientras que por otro lado el cuadro minero necesitaba sumar puntos para meterse de lleno en los puestos de copas internacionales.

Si bien el romántico viajero salió a atacar desde el primer momento y a hacerse con el control del partido, Cobresal aprovechó una pelota parada patra abrir el marcador al minuto 27', gracias a la anotación de Diego Coelho. Tras esto y con un hombre menos, el cuadro minero defendió con todo su ventaja, es más, los azules tuvieron un lanzamiento penal en los minutos finales del partido, el cuál fue desperdiciado por Leandro Fernández.

Con esta derrota, Universidad de Chile se mantiene en la segunda posición de la tabla de colocaciones del Campeonato Nacional, pero estira su distancia con el líder Coquimbo Unido a seis puntos, dejando así al cuadro pirata como los punteros exclusivos del torneo. Ahora los azules tendrán que dar vuelta la página para afrontar su próximo desafío.

Este jueves terminó la ventana del mercado de fichaje para esta segunda parte de la temporada, donde varios equipos aprovecharon de reforzarse en las zonas donde tenían más problemas dentro del terreno de juego. Además, se dieron algunas polémicas o sorpresas como lo fue la llegada de Eduardo Vargas a Audax Italiano por sobre el romántico viajero.

Con respecto a este caso, se generó mucha polémica sobre la forma en que Eduardo Vargas llegó al cuadro itálico en lugar de Universidad de Chile. Pero ahora desde el cuadro azul explicaron por qué el delantero azul no volvió al cuadro universitario. "Algo pasó, se empezó a enredar la situación y nos transmitieron que el jugador estaba dolido por el tema del salario y ciertas condiciones. Después al intentar una nueva oferta, desde su agencia nos dicen que tal vez ya era tarde y luego fue presentado en Audax".