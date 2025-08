¿Se adaptará?: Eduardo Vargas contesta a los críticos por su bajo nivel en Audax Italiano

Sin duda alguna, el empate 1-1 de Audax Italiano y Palestino estuvo marcado por el primer partido como titular de Eduardo Vargas desde su arribo al conjunto itálico en este mercado de fichajes, y tras el encuentro, el ex Universidad de Chile contestó sin rodeos a quienes están disconformes con su rendimiento.

Así es, en un breve mano a mano con la prensa, el atacante le bajó el perfil a las críticas en medio de su adaptación: "Fue mi segundo partido acá, me estoy acomodando al equipo, conociendo a mis compañeros y la verdad que tuvimos chances para ganar, pero así es el fútbol y vamos a corregir errores para el próximo partido".

"Palestino jugó bien, el primer tiempo nos manejaron bien el balón, y la verdad que el segundo tiempo encontramos el gol rápidamente y ya después nos tiramos un poco atrás. Eso vamos a corregirlo durante la semana", profundizó sobre el compromiso que se llevó a cabo en el Estadio Bicentenario de La Florida.

Tras ello, el bicampeón de América junto a la Selección Chilena se mostró confiado en recuperar el nivel que no pudo mostrar, por ejemplo, en su pobre paso por Nacional de Uruguay: "Me estoy sintiendo bien, el técnico me está dando la confianza, lo que necesito es ritmo, reencontrarme de nuevo con el fútbol, con alegría".

"El entrenador nos dio mucha libertad a los delanteros, y la verdad que me siento bien, pero como digo, poco a poco voy agarrando ritmo de partido y espero mejorar mucho más", insistió Eduardo Vargas, para finalmente lanzar un claro aviso a los rivales: "Tenemos que corregir algunas cosas para pelear el Campeonato".

