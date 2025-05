¿La teleserie llega a su fin? Revelan señal que definiría el futuro de Jorge Almirón en Colo Colo

En medio de la enorme crisis que atraviesa la insticuión, este fin de semana Colo Colo volvía a saltar a la acción en el Campeonato Nacional, donde debe sumar puntos de manera inmediata para no alejarse tanto de los primeros lugares. En esta oportunidad, los albos se enfrentaban a una complicada Unión Española, quienes están en puestos de descenso.

El encuentro comenzó de mala manera para el cacique, ya que al minuto 3', un autogol permitió la apertura del marcador para la visita. Pero los albos se repusieron rápidamente y al minuto 7', Javier Correa puso el empate en el encuentro. Luego a los 21', Vicente Pizarro puso en ventaja al popular, seguido de Arturo Vidal a los 25' vía lanzamiento penal para a aumentar las acciones. Finalmente, Claudio Aquino marcó de penal al minuto 58' para decretar el definitivo 4-1.

Con esta importante victoria, Colo Colo suma 14 unidades, lo que lo posiciones en el puesto número 11 de la tabla de colocaciones del Campeonato Nacional. Cabe recordar que los albos mantienen tres partidos pendientes, por lo que podrían recuperar terreno en caso de conseguir buenos resultados en estos encuentros.

Una de las grandes interrogantes en el último tiempo en el estadio monumental es la continuidad de Jorge Almirón como director técnico del equipo albo. Si bien la última buena victoria ante Unión Española le entrega grandes réditos, en definitiva la directiva de Blanco y Negro no quiere que continúe en su puesto.

Es más Gonzalo Fierro, exjugador de Colo Colo y actual panelista de Todos Somos Técnicos, destacó una señal en el último partido ante Unión Española que según él grafica la salida de Jorge Almirón. "No va a seguir. Esa señal del abrazo, con el plantel, es señal de que no va a seguir. A mí me pasó y todo indica que no va a pasar de esta semana".