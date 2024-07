¿Venta de humo? Critican la oferta que llegó a Colo Colo por Esteban Pavez desde Brasil

El pasado domingo, Colo Colo enfrentó el duelo de vuelta de la llave por los cuartos de final de la fase regional en la zona centro sur de la Copa Chile. El encuentro se disputó en el estadio monumental ante O'Higgins de Rancagua, con quienes habían empatado 2-2 en el partido de ida de esta llave, por lo que necesitaban una victoria para seguir avanzando.

Pese a que le costó y necesitó la intervención desde el banco de suplentes, los albos consiguieron la victoria por 3-1 y así sellaron su paso a la siguiente fase de la Copa Chile, donde además nuevamente brilló la figura de Lucas Cepeda, quien logró el desequilibrio en el encuentro cuando estaba todo bastante apretado.

Ahora bien, Colo Colo ya está preocupado de su participación en el actual mercado de fichajes con miras al segundo semestre de la temporada. Es aquí donde en las últimas horas se habría oficializado el fichaje del delantero Javier Correa para ser el nuevo 9 de los albos. Pero ahora los albos también se preocupan por perder a algunas de sus posibles figuras.

Uno de estos casos es el de Esteban Pavez, quien en las últimas horas habría recibido una interesante oferta desde Brasil. Pero con respecto a esto, el periodista Marco Sotomayor, señaló que esta podría ser una venta de humo por parte de los representantes del jugador albo, pensando en la renovación de su contrato.

"Si tiene contrato vigente es cosa que los brasileños pongan lucas no más, Colo Colo no tendría que decir nada. Es que si a mí me llega una buena oferta por un jugador de esa edad, yo lo dejo partir. ¿Por qué le tengo que poner traba? Lo venderé a fin de año y si el cacique hace una buena Copa Libertadores, lo vendo cuando termine mi participación".