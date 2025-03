Saca risas: JC Rodríguez trolea a motociclista peruano en vivo

Durante la jornada en el matinal Contigo en la Mañana el periodista Julio César Rodríguez troleó a un taxista que fue fiscalizado en las calles de Santiago. En concreto el conductor de nacionalidad extranjera habría salido a dar una vuelta en moto, para ver como funcionaba tras una reparación y justo fue detenido por fiscalizadores.

Cabe señalar que en un inicio el conductor fue detenido debido a que el vehículo que conducía tenía un encargo por robo, pero rápidamente se logró constatar que la moto había sido vendida correctamente y el sistema no lo había registrado. Sin embrago, igual se metió en problemas ya que transitaba sin licencia de conducir.

El troleo de JC Rodríguez a peruano

“Antes que todo, cuando me paró, le dije: ¿Sabe qué? No tengo licencia, tengo los papeles, todo, pero la patente está provisoria", comenzó relatando el motociclista que recibió un parte por esa situación. “La verdad es que estaba esperando la [nacionalidad] definitiva, porque yo soy peruano, porque con la temporaria no puedo sacar la licencia”, remarcó.

Al ser consultado sobre por qué salió a conducir sin licencia, el motociclista comenzó a bromear. “Salí a comprar el pan como dicen todos jajaja”, relató. “La verdad es que salí temprano, porque yo entro a trabajar a las 12, dije: voy a dar una vueltita en la motico, porque recién la había reparado”, aseguró generando que Rodríguez hiciera una talla.

A partir de ahí, Julio César Rodríguez analizó la situación. “El amigo acá es súper... súper.... [se escucha un sonido de pito]... confiado”, dijo entre risas. “Pensamos que ibas a decir otra cosa”, bromearon en el set. “¿Se confió en la buena suerte que creía que no lo iban a parar?“, consultó JC. ”No vi que estaban fiscalizando, me lave la cara, me dije: voy a comprar el desayuno y voy a dar una vueltita. Dije: total, no creo que vengan a fiscalizar por acá y menos que vengan con una cámara“, finalizó.

“Asumo mi responsabilidad”, finalizó mientras Carabineros incautaban la motocicleta.

