JC Rodríguez lanza palo sin filtro en contra de Neme por su situación en Mega

En el programa Contigo en la Mañana Julio César Rodríguez lanzó un palo sin filtro en contra del periodista y conductor del Mucho Gusto José Antonio Neme sobre su estado en Mega. Recordemos que el comunicador fue sacado de la conducción del matinal para ser trasladado al área de prensa, específicamente en la conducción de Mega Noticias Prime.

Sin embargo, durante este viernes la casa televisiva de Neme emitió un comunicado frustrando el arribo de Sepu al matutino. Según lo comentado por la señal televisiva, se suspenderá temporalmente el cambio informado en febrero recién pasado y por mientras Neme continúa de vacaciones por algunos días.

¿Qué dijo JC Rodríguez sobre los cambios que ha sufrido Neme en su canal?

Rodríguez bromeó con una situación ocurrida en una fiscalización, momento en que mencionó lo que enfrenta el periodista de Mega. “Son cositas que se van aprendiendo con el tiempo, si yo tengo calle. Soy de Hualpén po, tengo calle, es que este matinal es de verdad. Cuando yo me vaya a hacer el central (noticiario), me voy a ir a hacer el central, no voy a andar con medias tintas”, lanzó el rostro de CHV.

En esa misma línea, insistió en que “este matinal es de verdad, cuando me vaya al central, me voy al central po”. “Cuando me diga mi jefe Juan Pablo González que me voy al central, me voy al central, así hay que ser po, cortémosla con las cosas a medias tintas”, cerró el conductor haciendo clara alusión a Neme.

“Durante este periodo se seguirán afinando los diversos procesos de producción y puesta al aire que son propios de estos proyectos, siempre con el solo objetivo de entregar a nuestra audiencia contenidos de la más alta calidad”, explicitó el canal en su comunicado oficial por las demoras en los cambios que habían previsto.

