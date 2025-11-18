“Yo soy como el capitán Prat”: Rodolfo Carter toma drástica decisión tras ser acusado de “turismo electoral”

Por: Catalina Martínez

La elección de este domingo dejó a Rodolfo Carter como el candidato electo para el Senado en la Región de La Araucanía, aunque su triunfo no estuvo exento de controversia. Si bien alcanzó un apoyo amplio, no fueron pocas las críticas que apuntaron a que su postulación respondía más a un cálculo político que a un compromiso real con la zona.

Frente a las acusaciones de “turismo electoral” por parte de dirigentes políticos que cuestionaron su repentino interés por el sur tras sondear otras regiones, Carter respondió con una medida radical relacionada con su esfera privada: se mudará definitivamente a la zona junto a sus dos hijos.

Su respuesta ante acusaciones de turismo electoral

La polémica escaló cuando Rodrigo Vattuone, líder del Partido de la Gente (PDG), encaró de manera pública al recientemente elegido senador. “Querías ir como senador en la Quinta Región y terminaste haciendo turismo político”, criticó, en alusión a que Carter buscó cupos en otras zonas antes de aterrizar en el sur bajo el alero del Partido Republicano.

En lugar de evitar la polémica, Carter optó por demostrar con acciones su vínculo con la región. El abogado sostuvo que su dedicación será completa y recalcó que no ejercerá como un parlamentario “visitante”. 

Me voy a vivir a La Araucanía y voy a ver cómo hago el traslado de mis hijos a la región”, sentenció ante la prensa. Así, el otrora alcalde de La Florida anunció que su vida en Santiago ha terminado para dedicarse a su nuevo rol en la “zona roja”.

Toda la familia a La Araucanía 

El giro más significativo de su determinación tiene que ver con su entorno familiar. Carter, padre adoptivo de dos preadolescentes—María Ignacia y Felipe—, remarcó que su responsabilidad como padre soltero es prioritaria. Por ello, el traslado contempla a todo su núcleo.

A raíz de la drástica medida, Rodolfo Carter busca amainar las críticas de desarraigo. Todo bajo la promesa de ser “un senador muy presente en la zona y cumplir mi compromiso de estar acá con la gente desde el día uno”.

Su alianza con Kast 

En términos electorales, la estrategia de Carter resultó más que efectiva. Sumó 94.647 sufragios (14,47%), posicionándose como una figura de peso para José Antonio Kast en el escenario previo a la segunda vuelta presidencial. Prueba de ello es que ambos aparecieron juntos en Temuco en cuanto se difundieron los primeros cómputos.

El exalcalde culminó la noche electoral con una particular declaración, destinada a reforzar su relato de entrega y compromiso con la región. Fiel a su estilo grandilocuente, expresó: “Yo soy como el capitán Prat, que salta al abordaje y está dispuesto a dar la vida por los demás”.

