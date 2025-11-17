Así le fue al hijo de Eduardo Bonvallet en las Elecciones 2025: era apoyado por Kast y Kaiser

Por: Fabián Marambio

Eduardo Bonvallet dejó un legado inolvidable en el fútbol chileno, el cual ahora su hijo intenta por mantener. Jean Pierre ha sumado relevancia en redes sociales por tener una personalidad similar a su padre al momento de analizar fútbol, e intentó transportar eso a la política en estas Elecciones 2025.

Sin embargo, el hijo del exfutbolista y comentarista deportivo no tuvo gran éxito. Apoyado por José Antonio Kast y Johannes Kaiser, Jean Pierre se postuló en la lista K para ser diputado por el Distrito 10, pero obtuvo menos de 1% de los votos.

Hijo de Bonvallet fracasa en las Elecciones 2025

Con 0.72% de las votaciones (4.637 sufragios), el hijo de Bonvallet solo superó a Abigail Aburto (IND – REP). Del listado en el que participó terminaron siendo elegidos dos candidatos; Hans Marowski Cuevas (4,32%) y José Antonio Kast Adriasola (8,76%), hijo del candidato presidencial que pasó a segunda vuelta.

El deporte en las Elecciones

Jean Pierre Bonvallet no fue el único vinculado al deporte que se postuló en estas Elecciones 2025. Al reconocido caso de Harold Mayne-Nicholls, quien corrió en la carrera presidencial, se suman también Jorge "Peineta" Garcés, Rubén Martínez e Ian Mac-Niven.

Mientras que el exentrenador fracasó en su intento por ser diputado del Distrito 7, los exfutbolistas sufrieron la misma suerte en la lucha por diputado del Distrito 18 y en la carrera se Senador por la Región del Maule, respectivamente.

