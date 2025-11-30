¿Deja el Midtjylland?: Darío Osorio cuenta la firme de su posible fichaje por un gigante europeo

Como ya se está haciendo costumbre, Darío Osorio volvió a sacar aplausos en el FC Midtjylland y marcó un tanto en la goleada por 6-0 ante el Nordsjælland por la Superliga danesa, y mientras su nombre comienza a sonar con más fuerza en diversos clubes y hasta gigantes europeos, el chileno por fin rompió el silencio.

El formado en las inferiores de Universidad de Chile goza de un gran presente en Dinamarca, y si en los últimos meses se conocieron sondeos de elencos como Liverpool, Sporting de Lisboa, Porto y Galatasaray, recientemente se sumó a la lista nada más y nada menos que el histórico Manchester United.

En diálogo con el medio Campo, el seleccionado nacional confesó cómo vive este posible salto que podría marcar un antes y un después en su carrera: "Me lo tomo con mucha calma, siempre he sido una persona que se toma las cosas con calma". "Así que no me afecta, este tema de la popularidad no me ha cambiado", afirmó.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en fútbol

🇨🇱🌟 El gol de Darío Osorio ante Nordsjælland.



Nuestro compatriota marcó de derecha el parcial 2-0 de Midtjylland. pic.twitter.com/2pApnaQCLP November 30, 2025

Tras ello, consultado por si se visualiza pronto en un cuadro importante del 'Viejo Continente', el atacante no se cerró a dejar Midtjylland: "La verdad es que no veo muchas de estas cosas. Siempre dejo que mi agente las revise y si surge algo concreto y real, me lo dice". "Entonces, tomo la mejor decisión posible junto con el club", remató.

Los números de Osorio este 2025

Cabe mencionar que a lo largo de la presente campaña, Darío Osorio ha disputado 25 compromisos con la camiseta del FC Midtjylland, donde anotó un total de 6 goles y aportó también con 8 asistencias a sus compañeros, números que tienen al delantero ad portas de dejar el club donde tiene contrato hasta mediados de 2028.

Te puede interesar: No solo pasa en Chile: El escándalo que marcó la derrota de Alexis Sánchez y Sevilla ante el Betis de Pellegrini