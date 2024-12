“Está completamente descompensada”: Maite Orsini habría sufrido grave crisis tras conocerse regreso de Valdivia a prisión preventiva

La nueva detención de Jorge Valdivia terminó con su regreso a la cárcel de Rancagua. Esto luego de que se modificara la medida cautelar de arresto domiciliario nocturno por prisión preventiva. Tras la decisión de la Corte de Apelaciones, se destapó que Maite Orsini, ex pareja de Valdivia, habría sufrido una descompensación.

Durante la semana, la diputada confirmó que habían estado juntos, levantando los rumores de que podrían haber retomado su relación. Ahora, trascendió que habría tenido complicaciones médicas, por la cual tuvo que ser atendida por especialistas.

Inicialmente, la panelista de Zona de Estrellas, Claudia Schmitd, aseguró que Orsini había sido internada. “En este momento quiero contarles que desde que Maite se enteró que Jorge Valdivia llegó a prisión preventiva nuevamente, su padre la fue a buscar y va a camino a la clínica por su salud mental porque está completamente descompensada después de la información”, aseguró la opinóloga uruguaya.

Sin embargo, desde el equipo de comunicaciones aseguraron que la diputada no había sido internada. Eso sí, no desmintieron que haya tenido una descompensación. Dicha información fue complementada por el animador del matinal Contigo en la mañana, Julio César Rodríguez, quien señaló que tras ser atendida, actualmente se encuentra en su domicilio.

Maite Orsini y su situación actual

Por otro lado, hace un par de días, la propia Maite Orsini confesó a través de un video que no se encontraba bien emocionalmente. Asimismo, reconoció que el cariño por su ex pareja continuaba. “La verdad es que no estoy bien. Hace tiempo que no estoy bien. Desde que denunciaron a mi ex pareja esa condición se ha agudizado, y lo digo porque Jorge es mi expareja, pero por mucho que termine una relación no quiere decir que, automáticamente, se acabe el amor, la preocupación y el cariño que uno siente por esa persona”, sentenció la diputada.