Se queda: la razón por la que Leandro Benegas se mantendrá en Colo Colo

Durante el actual mercado de fichajes hay muchos jugadores de Colo Colo que pueden abandonar el equipo y uno de ellos era Leandro Benegas. El delantero tenía todo acordado para retornar al fútbol argentino pero todo cambió a último minuto por una drástica decisión del otro lado de la cordillera.

El delantero tenía todo listo para partir a Independiente Rivadavia de la Primera División argentina, pero finalmente el club trasandino se decantó por Sebastián Villa, exdelantero de Boca Juniors que hace un tiempo fue condenado por agredir a su ahora expareja.

Es por esto que el equipo cubrirá la posición del delantero con el colombiano, por por lo que la llegada de Leandro Benegas ya no es necesaria. Esta situación mantendrá a Benegas en Colo Colo al menos hasta final de año cuando culmine su vínculo que lo liga al Cacique.

Benegas seguirá en el Cacique hasta fin de año.

De todas formas esta no es una mala noticia para Colo Colo, pues a pesar de no estar considerado por Jorge Almirón los albos no quieren despotenciar el plantel. Es por esto que lo quieren mantener en el Estadio Monumental después de sufrir la partida de Damián Pizarro.

Es así como Leandro Benegas finalmente se quedará defendiendo la camiseta de los albos hasta final de año, por lo que intentará luchar por ganarse un puesto bajo las órdenes de Jorge Almirón. Durante 2024 el delantero ha disputado solo seis encuentros, en los que ha sumado apenas 84 minutos entre ellos.

