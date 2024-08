Evelyn Matthei descoloca a Pamela Díaz en medio de íntima entrevista: "¿Te has besado con alguna mujer…?"

En entrevista con Pamela Díaz en el programa de YouTube Sin Editar la alcaldesa de Providencia Evelyn Matthei descolocó a La Fiera cuando esta le preguntó si alguna vez se habría besado con una mujer. Cabe mencionar que el rostro presidenciable habló en la instancia sobre su carrera, vida y la relación de amistad que tenía con Sebastián Piñera.

Díaz aprovechó la instancia para consultarle a la política aspectos de su vida amorosa, como por ejemplo sobre su matrimonio de más de 47 años con Jorge Desormeaux ex vicepresidente del Banco Central. Fue en eso que la chica reality le consultó a la política si podría tener una relación abierta, sorprendiéndose con la respuesta.

¿Qué dijo Matthei sobre su vida amorosa?

“¿Tendrías alguna relación abierta?” le dijo Díaz agregando que “no creo que le dirías hoy día a tu marido que tengan una relación abierta”. “¿Y con quién a estas alturas?” contestó la jefa comunal entre risas luego de pensar su respuesta por unos segundos. Sin embargo, La Fiera fue un poco más allá y le preguntó si había estado con alguien de sus mismo sexo.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional

“¿Te has besado alguna vez con alguna mujer?” le consultó. Sin embargo, Mattehi le respondió que no, pero descolocó a la chica reality con su reacción. “Pero mira…” contestó la política mientras le tomaba la cabeza a la conductora y la acercaba a la suya para darle un beso en la mejilla con mucho cariño.

“Yo dije ‘Dios mío, no’” exclamó la conductora del programa de farándula Hay Que Decirlo. “Te tomé por sorpresa” agregó la edil a lo que Díaz señaló. “Es cosa seria, Dios mío”. La entrevista ya tiene más de 155 mil visualizaciones y cientos de comentarios. "Siempre hay que tener una mente con amplitud y saber conocer a otras personas y pensamientos, gracias pamela y Evelyn"; "Que gusto Evelyn y más este programa. No me lo pierdo jamás"; "Me encantó la entrevista!! Evelyn Mathei soy su fan #1" fueron algunos comentarios que se dejaron ver.

Te puede interesar: ¡Descoloca a todos! Misteriosa mujer interrumpe despacho del matinal y le manda mensaje a JC Rodríguez