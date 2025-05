¿Arriesga sanción?: Esto dice el reglamento sobre la conferencia de 30 segundos de Almirón en Colo Colo

Colo Colo continúa negociando con Jorge Almirón para definir lo antes posible su salida del banco albo, y tras la revitalizadora goleada 4-1 a Unión Española, el técnico argentino protagonizó una insólita conferencia que podría significar una sanción para el Cacique por el reglamento del Campeonato Nacional.

Efectivamente, luego de la emotiva fiesta que se vivió en el Estadio Monumental frente a los hispanos, donde el estratega recibió el respaldo de sus dirigidos y la ovación de los hinchas, este acudió al protocolar mano a mano con los medios de comunicación, instancia que increíblemente duró solo 30 segundos.

"Buenas noches, gracias por la presencia. Vengo a la conferencia por que si no, sancionan al club, me sancionan a mí. Los respeto muchísimo, siempre me han tratado muy bien, pero bueno, cumplo con venir nada más para que no me sancionen ni a mí ni al club. No voy a responder nada más, buenas noches", contestó tras la primera pregunta.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en fútbol

¿Pero qué dicen las bases del certamen? Pues estas indican explícitamente que "el Director Técnico de cada club, o el Director Técnico Ayudante en caso de estar suspendido el primero, deberá una vez concluido el partido y dentro de los 30 minutos siguientes, estar disponible para realizar una conferencia de prensa".

Considerando que Jorge Almirón sí se presentó al punto de prensa e incluso explicó su decisión luego de recibir la primera pregunta, será el Tribunal Autónomo de Disciplina quien defina si su discurso es válido como respuesta y así no sufra un castigo, el cual implica un partido de suspensión en el Campeonato.

Te puede interesar: "Querido profe": Arturo Vidal deja en jaque a Colo Colo con brutal espaldarazo a Jorge Almirón