Tres meses fuera: polémico jugador de Chile Sub 20 sufre en su regreso a Colo Colo

El paso de Chile en el Mundial Sub 20 fue una verdadera tragedia y dejó más saldos negativos que positivos. Lo peor de todo es que, cuando se pensaba que la pesadilla terminaba, los jugadores retornaron a sus clubes y en Colo Colo los recibieron graves lesiones.

Una de las víctimas es Nicolás Suárez, defensor que se volvió viral en las redes sociales por protagonizar un debate en rueda de prensa, justificando el juego de Chile a pesar de los pésimos resultados con los que terminaron eliminados.

Nicolás Suárez se lesiona de gravedad en Colo Colo

El defensor sufrió la luxación de su hombro izquierdo y tendrá que someterse a una cirugía para solucionarlo. Si bien es cierto que esta es una intervención rápida y poco invasiva, los tiempos de recuperación van desde los dos a los tres meses.

Con este panorama, el defensor no podrá volver a jugar en lo que resta de temporada y tendrá que prepararse para llegar de buena manera a la pretemporada del 2026. Escenario complejo para un jugador que estaba bien valorado en Macul, pero que tendrá que esperar para luchar por su puesto.

¿Cuándo vuelve a jugar el Cacique?

Recordar que el Cacique se encuentra preparando el compromiso ante Coquimbo Unido que se disputará el 19 de octubre a las 12:30 horas. Este es un duelo clave para los albos ya que necesitan ganar para acercarse a puestos de clasificación a competencias internacionales.

