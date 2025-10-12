¡Por la segunda!: El rival de Colo Colo en semifinales de la Copa Libertadores Femenina

Colo Colo a semifinales de la Libertadores Femenina

Por: Kevin Vejar

La rama femenina de Colo Colo sigue dándole alegrías a la institución en su Centenario, y es que esta tarde las albas derrotaron por 1-0 a Libertad de Paraguay y se instalaron en las flamantes semifinales de la Copa Libertadores 2025, donde ya conocen quién podría ser su rival en la instancia de los cuatro mejores.

En un encuentro donde el Cacique fue levemente superior desde el principio, ninguno de los dos equipos pudo abrir el marcador durante la primera mitad, pero ya en el complemento se desataría el carnaval colocolino, donde Mary Valencia fue una vez más la heroína del cuadro dirigido por la estratega Tatiele Silveira.

Así es, la artillera que ya suma cinco goles en la presente edición del certamen continental marcó de cabeza cuando se cumplían 60 minutos de partido, estirando no solo su registro goleador, sino también el récord de un club que no sabe de empates ni derrotas desde el año pasado y alcanzó las 36 victorias al hilo, considerando todas las competencias.

Además, siguiendo con los hitos, las albas pusieron fin a una racha de siete años sin llegar a semifinales de la Copa Libertadores Femenina, instancia que no alcanzaban desde 2018, y están ante una valiosa oportunidad de replicar la hazaña de 2012, donde se alzaron como campeonas por primera y única vez en su historia.

Su rival en semis

Cabe mencionar que tras convertirse en el tercer equipo clasificado a semifinales de esta Libertadores, además de los brasileños Corinthians y Ferroviária, Colo Colo deberá enfrentar al ganador del compromiso entre Deportivo Cali y Sao Paulo, el cual está programado para esta tarde desde las 20:00 horas.

