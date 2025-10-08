Utilizaba macabro modus operandi: Detienen a presunto violador en serie de San Bernardo

Un operativo conjunto entre la Fiscalía Metropolitana Occidente y la Brigada de Delitos Sexuales de la PDI terminó con la detención, en horas de la madrugada, de un hombre chileno de 36 años en la comuna de San Bernardo, Región Metropolitana.

La investigación lo vincula con al menos tres agresiones sexuales cometidas bajo el mismo modus operandi. De acuerdo con La Tercera, el individuo atraía a mujeres mediante supuestas oportunidades de trabajo que resultaban ser falsas.

El encuentro con las víctimas se transformaba rápidamente en una situación de amenaza: el hombre las obligaba a acompañarlo a zonas apartadas, donde las agredía sexualmente. La investigación, liderada por el fiscal jefe de San Bernardo, Paul Martinson, culminó con su detención tras semanas de rastreo y análisis.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional

Tres denuncias ya se encuentran en manos del Ministerio Público y todas apuntan al mismo individuo. Las autoridades creen, no obstante, que el número de afectadas podría aumentar, ya que habría otras seis mujeres que aún no han entregado su testimonio formal.

La Fiscalía comunicó que el sospechoso será formalizado este miércoles ante el Juzgado de Garantía de San Bernardo. La indagatoria continúa en curso, con la PDI reuniendo más pruebas que permitan establecer con claridad su participación. Hasta ahora, se desconoce si el hombre tiene antecedentes penales.