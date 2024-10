Daniel Morón sale a defender a Colo Colo y amenaza a la ANFP por castigo contra Palacios

Colo Colo consiguió un gran triunfo contra Unión La Calera y pudo anteponerse a la fecha FIFA que le quitó algunos importantes jugadores. Tras la victoria, Daniel Morón aprovechó la efusividad del momento para cargar contra la ANFP y dejarles una fuerte amenaza por el castigo que le dieron a Carlos Palacios.

"Eso es lo lindo, Colo Colo con todo y contra todos siempre tiene que pelear el primer lugar", señaló Morón en TNT Sports. Al ser consultado por la frase que utilizó, aclaró las razones: "Porque se me ocurrió. Hay que pelear contra todo".

Luego, el actual gerente deportivo del Cacique lanzó una amenaza contra Pablo Milad y compañía. "Cuando la ponen más difícil, es cuando Colo Colo saca cosas de adentro. Que no nos provoquen, porque sacamos cosas de adentro (...) Nosotros ante la adversidad nos sacan cosas mucho peores los rivales. Que nos busquen sacarnos cosas peores, al final los que pagan el plato roto son los rivales", señaló.

Daniel Morón dejó una amenaza contra la ANFP.

Finalmente, el campeón de Copa Libertadores con los albos aclaró que la situación de Palacios no fue como dijo la ANFP. "Eso que se fue unilateralmente no es así. Me consta que el jugador habló con parte del cuerpo técnico de Gareca. A él al momento de hablar con alguien y que ambas partes toman decisiones, esto ya no es unilateral", concluyó.

De esta manera, la interior del Cacique nadie ha quedado indiferente de la situación que se vivió entre la ANFP y Carlos Palacios, quien resultó castigado por su marginación de La Roja y, por lo mismo, no pudo jugar contra Unión La Calera.

