¿Qué pasará? Carlos Palacios rompe el silencio y arremete contra la ANFP tras su castigo

Colo Colo derrotó a Unión La Calera a pesar de no poder utilizar a Carlos Palacios por el castigo de la ANFP, quien lo dejó al margen del duelo por su marginación de La Roja. Es por esto que, tras el triunfo, la "Joya" salió al paso para referirse a la tensa situación que ha estado viviendo.

"No fue unilateral, yo creo que en el comunicado que mandaron dijeron que yo estaba liberado. Yo obviamente conversé, me dejaron ir, en ningún momento me dijeron que me quedara. Yo creo que unilateral es cuando uno se va porque una sola persona quiere, entonces no me parece", comenzó diciendo el delantero.

Luego, Palacios continuó añadiendo que "todos opinan, son problemas míos, son problemas personales que yo tengo. Más allá, no me parece. Es injusto, dicen que uno es antipatriota o que se tiró del barco, que aquí, que allá, pero si hubiese sido otro jugador, quizás no lo hablarían tanto como lo hablan conmigo".

Carlos Palacios salió a desmentir a la ANFP.

Para concluir, la "Joya" volvió a referirse a las críticas recibidas. "Lo conversé, lo aclaré con la persona que lo tenía que aclarar en el momento, que era mi jefe. Me lo acató, él me dio permiso para salir, él me dejó salir, entonces no entiendo cuál es tanto el problema", finalizó.

De esta manera, el delantero del Cacique aclaró cómo se dio su marginación de La Roja y afirmó que recibió el permiso de Ricardo Gareca para hacerlo, por lo que el castigo de la ANFP sería totalmente injustificado.

