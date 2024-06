Preocupación para Almirón: advierten posibles ofertas por un delantero de Colo Colo

Colo Colo debe potenciar el equipo en este mercado de fichajes para enfrentar de la mejor manera la Copa Libertadores. Sin embargo, también deben tener cuidado con las salidas del equipo, pues ahora advirtieron ofertas por uno de los pocos centrodelanteros que le van quedando a Jorge Almirón.

Se trata de Guillermo Paiva, quien se encuentra a préstamo en el Estadio Monumental pero los albos aún no deciden comprar su pase. "Todo depende de Colo Colo, ellos tienen la primera opción y si no se da, hay más opciones que están cerca en este momento", señaló Hugo Brizuela, hermano de su representante.

En ese mismo sentido, Brizuela advirtió por el interés de interesantes ligas de América. "Todavía no se sabe, todavía no se ha decidido si se queda o no. Pero si no se queda, estamos manejando ofertas en otros países como Brasil y México, hay ofertas", señaló el familiar del representante de Paiva.

De todas formas, Brizuela aseguró que "él quiere quedarse, se siente a gusto, está feliz, sería ideal. Se adaptó bien, se adentró en el club y en ese sentido está muy contento. Si dependiera de él, que se haga ya la negociación para poder estar tranquilo y trabajar".

Es así como desde el entorno de Guillermo Paiva comenzaron a ponerle presión a Colo Colo para ejercer la cláusula de compra por su pase, la cual asciende a un millón de dólares. Esta es una cifra alta, por lo que tendrá que seguir haciendo méritos para que los albos decidan quedarse con sus goles.

