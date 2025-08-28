VIDEO: Maximiliano Falcón se vuelve viral por robarle un gol a Lionel Messi y hacerlo enfurecer

Por: Fabián Marambio

El Inter Miami de Maximiliano Falcón derrotó sin grandes complicaciones al Orlando City en las semifinales de la Leagues Cup, pero el resultado pasó a segundo plano. Y es que el "Peluca" se volvió viral después de robarle un gol a Lionel Messi y causar todo el enojo del astro argentino.

Todo sucedió cuando el primer tiempo estaba terminando y los dos equipos se encontraban igualados sin goles, momento en el que Falcón conectó un centro raso para sacar un débil zurdazo que se fue a las manos del arquero.

Aquello parece una jugada normal, pero atrás del "Peluca" venía Lionel Messi en una posición mucho más favorable que la del defensa, razón por la que el argentino enfureció y no dudó en hacérselo saber a su compañero con gestos de molestia.

Maximiliano Falcón en el Inter Miami

Lo cierto es que finalmente todo fue una anécdota debido a que su equipo logró clasificarse a la gran final de la Leagues Cup, donde deberán medirse al Seattle Sounders para definir al gran campeón de la competencia.}

Este es un importante desafío para el exjugador de Colo Colo debido que podría ser campeón y festejar junto a los estadounidenses.

