"Cifra histórica": El increíble nuevo valor que tiene Darío Osorio en el mercado

Por: Fabián Marambio

Darío Osorio está llamado a ser la gran estrella de la Selección Chilena por su proyección y por lo que ha demostrado en el Midtjylland, equipo danés donde está siendo principal figura. Es más, el delantero nacional está en un nivel tan brillante que alcanzó una tasación histórica.

Según informaron en Radio ADN, el equipo que quiera quedarse con los servicios del chileno tendrá que pagar 20 millones de dólares, una cantidad de dinero increíble que lo metería en la historia del equipo danés y de la Selección Chilena.

Las ofertas y los sondeos por el atacante no han sido pocos, pero aún no ha llegado una que llene por completo las exigencias del Midtjylland, quienes quieren sacarle mucho provecho al canterano de Universidad de Chile.

darío osorio
Osorio es tasado en 20 millones de dólares.

Los números de Darío Osorio en el Midjtylland

No cabe duda alguna de que el chileno está viviendo la mejor temporada de su carrera y su nivel no termina de ir al alza. Durante el periodo actual, acumula cuatro goles y cuatro asistencias en 11 partidos, es decir, suma ocho participaciones directas de gol.

Es por todos estos buenos números que el equipo danés no quiere desprenderse fácilmente del atacante y busca obtener el mayor rédito posible por su carta, pidiendo 20 millones de dólares para dejarlo partir a cualquier otro club.

