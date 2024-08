¡Arde Troya! Tenso momento en vivo luego de que Valeria Cárcamo apuntara contra la derecha

Valeria Cárcamo encendió nuevamente el debate en Sin Filtros. La ex candidata a constituyente y panelista, quien es invitada recurrente del programa político, hizo estallar de indignación a sus “oponentes” del panel. “A mi gente le voy a decir: hoy en día, en pleno 2024, estamos viendo la derecha más paupérrima que ha tenido la historia de Chile”, lanzó durante la instancia.

Al otro lado del estudio, se encontraba el diputado Johannes Kaiser, quien salió rápidamente al baile que comenzó Cárcamo. “En el panel de al frente, aparte que no entienden nada de lo que dicen, porque yo he intentado de interpretar, tenemos a personas que apoyan... Incluso el diputado (Kaiser) dijo ‘fue el gobierno de Pinochet’. No tiene idea tampoco de lo que está hablando”, lanzó sin filtro.

Ante semejante escena, Valeria Cárcamo explicó su zafarrancho complementando: “El diputado dice que Maduro es un dictador y Pinochet un presidente. No tiene idea. Le recomiendo unos buenos libros para que usted se vaya informando”.

Redes sociales reaccionan

Para sorpresa de nadie, los dichos de la panelista provocaron una diversa ola de comentarios en redes. “No porque grites más fuerte eres más honesta ni más inteligente, Valeria. Tu comportamiento delata tu tremendo adoctrinamiento”, “Me carga el programa, pero @vidalcvale está educando ahí”, “Pero Pinochet cuando perdió, entregó la presidencia si ningún problema”, “Deja de proyectar tus defectos en los demás” y “Como si la izquierda fuera tan brillante. Entre derecha e izquierda no hacen uno y aún así, están al debe”, fueron algunas de las reacciones.