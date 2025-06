“Haciendo la típica de cuico cu…”: Sujeto que golpeó a conserje se fue a un retiro espiritual para sanar

La violenta agresión de Martín de los Santos Lehmann contra un conserje de 70 años en Vitacura desató un fuerte rechazo e indignación. Como consecuencia de este brutal ataque, el adulto mayor perdió un ojo, según reveló su hijo en una entrevista con T13.

A pesar de haber sido formalizado, Martín de los Santos solo recibió medidas cautelares consistentes en la prohibición de acercarse a la víctima y una obligación de firma mensual. Esto trajo una ola de críticas incluso más potente en redes sociales.

Pero la cosa no quedó ahí, pues el empresario de 32 años se llevó todavía más críticas en su contra tras anunciar en sus redes sociales una drástica decisión respecto a su futuro: emprender un retiro espiritual con el propósito de, según él, sanarse.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional

''Estoy en una etapa de cambio. Aprendí que el silencio también comunica. Gracias a quienes siguen acá. Lo que viene será desde otro lugar: más sereno, más fuerte, más real'', afirmó el sujeto en una historia de Instagram.

''Me quemé. Me forjé. Ahora brillan las cicatrices'', añadió De los Santos Lehmann. La respuesta de los cibernautas no se hizo esperar y cuestionaron en duros términos el ''camino espiritual'' del empresario.

''El cuico cu... haciendo la típica weá de cuico cu...'', ''Mientras el conserje sigue con secuelas'', ''Es un real peligro para la sociedad”, “Ojalá le vuelvan a pegar, así de corta y que le sigan pegando al CTM. Hippie culiao aweonao”, ''Debería estar en el psiquiátrico'', ''No siente remordimiento'', ''Qué psicópata'', ''Cómo dejan libre a un tipo así'' y ''Está más pitiado'', fueron algunas de las reacciones.