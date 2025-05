Hijo de conserje agredido por Martín de Los Santos revela el modus operandi del sujeto: "Llegaba a acuerdos extrajudiciales"

Durante la jornada para el matinal Contigo en la Mañana el hijo de Héctor Oyarzún, conserje que fue brutalmente agredido en Vitacura por Martín de Los Santos, aseguró que se contactó con él un joven que también fue víctima del coach y quien le narró el modus operandi del sujeto. Recordemos que el conserje agredido perdió el 100% de la visión en su ojo derecho y quedó con múltiples lesiones en su cuerpo.

Cabe mencionar que pese a la gravedad del ataque y que contaba con antecedentes anteriores de agresión, De los Santos Lehmann sólo enfrenta medidas cautelares de firma mensual y arraigo nacional. Además, los últimos días el acusado aseguró estar "vulnerable" y que un grupo de personas lo habrían atacado a las afueras del centro de justicia con fierros, situación que lo habría alterado y ante la cual se habría tenido que esconder bajo un auto.

¿Qué narró el hijo del conserje agredido en Vitacura?

Héctor confirmó que ya está al tanto de los antecedentes del agresor. De hecho, otras víctimas lo contactaron durante los últimos días. “El lunes me escribió un muchacho y me dice que a él le había pasado algo parecido con este tipo, me mostró fotos de cómo había quedado y me explicó el modo de actuar de Martín”, indicó.

“Para zafar de la justicia llegaba a acuerdos extrajudiciales donde ofrecía una X cantidad de dinero para que quedara todo ahí, pero también ponía una cláusula donde las personas afectadas no podían participar en futuro funas donde él salga afectado”, sentenció. Es importante decir que el caso ha generado la indignación de la población quienes han realizado diversas funas en redes sociales.

El hijo lamentó toda la situación: “Nos cambió la vida de un momento a otro, la vida de mi padre no va a ser la misma, con un ojo menos, su alegría”. Además la familia del conserje declaró que la Fiscalía debió tomar acciones más severas en contra del coach. "Ojalá pague con el máximo rigor de la ley, en este caso por la agresión a mi padre" dijo el hijo del agredido de gravedad. En esa línea, contó que su papá no quiere volver a trabajar a ese lugar y aseveró que su gran dolor es que "aquí se le acabó su vida laboral. En las redes sociales andan diciendo que por qué tengo a mi padre trabajando a los 70 años, yo le quiero decir a esas personas que a mi papá le encantaba trabajar, siempre ha sido un hombre trabajador" lanzó para Mega.

