Periodista destapa el humillante castigo ejercido por Cathy Barriga en contra de exfuncionaria: "Joaquín se fijó en ella"

En una entrevista para el programa de YouTube Turno, la periodista de investigación Laura Landaeta dio a conocer un humillante castigo que habría ejercido la exalcaldesa de Maipú Cathy Barriga, en contra de una funcionaria del municipio. Según la escritora, la exchica reality se habría puesto celosa de esta mujer, porque Joaquín Lavín Jr. se había fijado en ella.

“Es una persona que repite una conducta a lo largo de los años. Si tú revisas la vida mediática de Cathy Barriga, hay varios episodios” explicó la autora de Cathy Barriga, la perla negra de la UDI, Caso relojes: Una historia de robos, traiciones y mucho oro, Don Francisco: biografía no autorizada de un gigante y La Revuelta. Recordemos que Landaeta ha aparecido en varios programas contando los picantes antecedentes que ha descubierto de diferentes personajes públicos.

¿Qué dijo Landaeta sobre Cathy Barriga?

“¿Cuánto no se rio la gente de cómo le decía marido el día de la formalización? ‘Déjame respirar’ y lo tiraba. De verdad es que un patrón de conducta. Hay denuncias formales de funcionarios de Maipú sobre el maltrato” expuso la periodista para luego relatar el violento episodio de celos que habría tenido la exalcaldesa con una funcionaria.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional

“Yo entrevisté a personas. Hay una niña que estaba a cargo de la parte de salud de la tercera edad en Maipú, entonces ella hacía gimnasia con la tercera edad, y era muy conocida, porque ella venía de ante, no llegó con Barriga” contó. “Cuando la ven en el primer acto, le dice ‘quédate con nuestro mandato, queremos que sigas haciendo lo mismo y que presentes los eventos’, porque la gente la quería mucho. Entonces ella, tuvo la mala suerte de que Joaquín Lavín hijo se fijó en ella en un evento” añadió.

Posteriormente habló de tortura psicológica. “Cathy Barriga estaba arriba del escenario, se baja y le hace un escándalo. Y a ella, en vez de echarla, la castigó y la sometió a torturas psicológicas por mucho tiempo antes de despedirla. La hacían vestirse con polerones y pantalones largos, para que no mostrara parte de la piel. Le decían: ‘¿Puedes animar desde acá atrás? Y cambia tu voz para que la alcaldesa no sepa que eres tú’. Su gente protegiéndola. ¿Eso no es maltrato?” cerró.

Te puede interesar: Exponen teoría que aterra a familia de María Elcira: "No es tan loco pensarlo"