¡Con Cubillos en el estudio! Checho Hirane se desahoga sobre sueldazo y revela auspicio de la USS

En su programa radial Conectados de Radio Agricultura, el exhumorista Checho Hirane se refirió a la reciente polémica que envuelve a la candidata a alcaldesa de Las Condes Marcela Cubillos, por recibir un sueldo de $17 millones en la universidad San Sebastián. Así mismo, y con la política en el estudio, el comunicador aseguró que su programa era auspiciado por esta casa de estudios.

Recordemos que el sueldo de la ex ministra de Educación ha generado fuertes críticas, principalmente por que se aleja considerablemente de los sueldos que reciben docentes en promedio en el país y por los financiamientos estatales que recibiría la casa de estudios. Hasta el momento, en todas su entrevistas, Cubillos ha defendido el sueldazo que tenía.

¿Qué dijo Hirane sobre la polémica?

“Esto me complica, tengo que decirlo” partió diciendo el locutor radial quien añadió que “la gente está expectante por escuchar a Marcela. Para los que no saben, se hizo público un sueldo de la Universidad San Sebastián, de 17 millones de pesos. Es un dato conocido por todo el mundo y ha habido todo un cuestionamiento por ese sueldo” explicó.

Antes de darle la palabra a Cubillos agregó que “cuando las figuras políticas están bien en las encuestas, vienen todo tipo de ataques. Usted puede tener la opinión que quiera, pero yo, hasta el momento, no he visto nada ilegal. Si a mí me ofrecen ir a una universidad y hacer clases por 30 millones de pesos, yo lo voy a tomar, pero feliz. No nos mintamos a nosotros mismos” lanzó.

Acompañado de la política y con clara preocupación, agregó. “A mí este tema me complica muchísimo, y me complica, tengo que decirlo, porque tengo conflicto de interés. Marcela es mi amiga, es la candidata que estoy apoyando, y la Universidad San Sebastián es mi auspiciador, entonces estoy conflictuado por todo lados”, agregó.

Finalmente, explicó que “por eso he andado bajoneado, a mí me afecta personalmente, por eso quiero escuchar tu versión” (le dijo a Marcela Cubillos).

