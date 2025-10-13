"¡Vuela alto querida Caro!": Reportan muerte de Carolina del Real, reconocida activista por la prevención del VIH

En horas de la noche del domingo se dio a conocer el fallecimiento, a los 45 años, de Carolina del Real, influencer y activista destacada en la concientización de la prevención del VIH.

"Con profunda tristeza informamos el fallecimiento de Carolina del Real Robinson (1980-2025). Quienes tuvimos la suerte de conocerla sabemos cuánto amor, fuerza y alegría compartió siempre, y la huella perpetua que dejó en cada espacio donde compartió su tiempo y energía", detallaron en una publicación en su cuenta de Instagram.

"Agradecemos de corazón, en nombre de su familia y cercanos, todo el cariño y apoyo que recibió. Su recuerdo quedará vivo en todos quienes la quisimos y admiramos", agrega. "¡Vuela alto querida Caro!", cierra el mensaje.

Ahora los familiares y amigos de la activista la despiden en la Iglesia Santo Toribio, en La Capitanía 473, Las Condes, donde este lunes a las 13:00 horas se celebró una misa. Sus funerales, en tanto, se realizaron a las 15:00 en el Parque del Recuerdo.

¿Quién fue Carolina del Real?

La historia de Carolina del Real llamó la atención de los medios en 2013, luego de que compartiera en su blog que había sido diagnosticada con VIH en 2010. Más tarde, en entrevista con Emol, expresó: "Es necesario sacarle la cara social que tiene esta enfermedad. Si esto sigue así, la gente contagiada seguirá viviendo en silencio el VIH y un portador que no quiere hacerse cargo de su realidad, no lo asume, es un peligro para todos".

El diagnóstico llegó después de una internación provocada por un fuerte resfriado. Tras realizarle varios exámenes, el test de ELISA indicó que tenía VIH. El médico se lo dijo sin rodeos, y Carolina se lo comunicó de la misma manera a su padre. Su respuesta, uno de los momentos más recordados de su historia, fue un acto de amor puro: se lavó las manos y la abrazó con besos por todo el cuerpo.

Mientras permanecía en la clínica, Carolina tomó el teléfono y contactó a todas sus exparejas para comunicarles su diagnóstico. Y fue el último llamado fue el que resultó positivo e igual de sorpresivo porque él tampoco sabía de su condición.

Desde entonces, Carolina del Real dedicó su vida a educar sobre el VIH, participando en charlas para estudiantes de colegios y universidades. Su historia también quedó reflejada en el libro Yo tengo VIH, mi verdad, donde comparte su experiencia personal.