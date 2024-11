Millonaria suma: filtran cuánto ha ganado Camila Polizzi en plataforma para adultos

Durante la jornada en el matinal Mucho Gusto la periodista Mariela Sotomayor contó detalles sobre la entrevista que realizó en su domicilio a Camila Polizzi, quien cumple arresto domiciliario tras ser formalizada por estafa, falsificación de documento oficial, usurpación de identidad y lavado de activos. En la instancia la profesional señaló el monto que la imputa habría recibido tras sumarse a Arsmate, plataforma con contenido para adultos.

Recordemos que, fue en febrero pasado que la ex candidata a alcaldesa por Concepción tomó la decisión de crear contenido erótico para mantener a sus hijas mientras cumple con la medida cautelar que le impide trabajar en otra cosa. Así mismo la comunicadora, señaló que le llamó la atención la tranquilidad de la acusa antes los delitos que la tienen encerrada en su casa.

¿Cuánto ha ganado Camila Polizzi?

Sotomayor contó que en off (fuera de cámara) Polizzi le reveló la cantidad de dinero que había ganado en la plataforma con contenido para adultos. “Cuando yo estaba conversando con ella fuera de cámara, ella me confesó. Yo no sé si lo que me dijo es cierto o no, no me mostró ningún papel o estado de cuentas” partió diciendo la panelista de OnlyFama.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional

“Pero ella me dijo que en el tiempo que ella llevaba trabajando había ganado más de 200 millones de pesos”, destapó dejando descolocados a los conductores José Antonio Neme y Natasha Kennard. Para la profesional esto se debería a el “boom mediático” que gozaría Polizzi, que “no lo tiene cualquier persona”.

Sin embrago, la modelo podría quedar sin varias cifras de estos ingresos debido a que el Consejo de Defensa del Estado (CDE) solicitó a la justicia retener estos ingresos ante una eventual condena. Esta semana Polizzi pidió un permiso para salir de su casa y llevar al médico a su hija, momento en el que denunció recibir acoso de la prensa e incluso publico un video molesta en redes.

Te puede interesar: Neme pide parar transmisión ante fuerte relato en caso Monsalve