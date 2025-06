Mamá de Maite Orsini reacciona molesta a comentario contra su hija: "Me cuesta entender"

A través de redes sociales la mamá de Maite Orsini, Maite Pascal reaccionó con todo a un comentario que dejó un usuario de Instagram en una publicación que realizó su hija en donde compartió una serie de fotografías de su madre a modo de celebración por su cumpleaños. En concreto la diputada dio cuenta de la cercana relación que tiene con su progenitora, quien es actriz de profesión.

"Hace unos días cumplió años mi mamá. Mi refugio, mi raíz, mi amiga más leal. La mujer que canta lo que siente, escribe lo que sueña y enseña con el cuerpo y el alma" señaló agregando que su madre además es "cantautora, compositora, escritora, profesora de yoga…". El post rapidámente se llenó de comentarios.

¿Qué dijo la mamá de Maite Orsini?

"Pero para mí, simplemente: mi mamá. La que me ama sin condiciones, incluso en mis días más difíciles. La que ha estado siempre, incluso cuando no sabía cómo pedir ayuda. Gracias, @maitepascalb, por sostenerme, por mirarme con amor, por enseñarme a ser libre. Te elegiría en todas mis vidas, sin pensarlo. Te amo con la fuerza de todas mis tormentas y la calma de todos mis amaneceres. Ojalá fueras eterna" terminó diciendo la parlamentaria que ha enfrentado varias polémicas.

"Ay, qué linda mi pollito, qué lindas palabras, qué poeta. Hay un talento oculto ahí por descubrir, jajaja. Te amo con toda el alma y por siempre, infinito", le agradeció su madre. Sin embargo, los malos comentarios no tardaron en llegar. "Si la mamá se descuida le roba y levanta el pololo"; "Pobre mamá"; "Entonces no hagas tonteras para no hacerla sufrir…. Respétate cuídate"; "Pues que mala crianza te dieron" fueron algunos de los comentarios que le llegaron.

Ante esto, Pascal no se aguantó y decidió responder a los haters. "Todavía me cuesta entender esa gente que si no tiene nada positivo que decir … tira la mala onda … pa qué ? A mi me enseñaron que el silencio es mejor si no tengo nada bueno que aportar … que lamentable tu comentario …" señaló obteniendo más de 90 likes.

