Exponen la reacción de Jorge Valdivia ante su supuesta reconciliación con Maite Orisni

Una nueva polémica ha levantado la periodista Cecilia Gutiérrez sobre la relación entre Maite Orsini y el exjugador Jorge Valdivia, luego de que destapara en Primer Plano que ambos habrían decidido retomar su relación. Recordemos que la diputada Orsini casi fue expulsada del Frente Amplio por involucrarse en la denuncias que hay en contra del deportista por los delitos de violación.

“Te puedo dar como ejemplo que el 26 de febrero pasado fueron vistos comiendo juntos. El entorno de ambos lo sabe, lo que no ha sido bien recibido en ninguna de las dos familias. Ella ha tenido problemas con su mamá por aquello”, afirmó Gutiérrez en el programa de farándula. Por otro lado, Daniela Aránguiz negó conocer esto.

¿Qué dijo Jorge Valdivia sobre esta noticia?

Por su parte, Gissella Gallardo fue la encargada de dar a conocer cómo habría reaccionado el exseleccionado nacional al hacerse pública esta información. La panelista aseguró en el programa del 13, ¡Hay que decirlo!, que Valdivia no estaría conforme con que esta información se hiciera pública. “Tengo entendido que Jorge Valdivia niega esta vuelta...”, comentó la comunicadora, provocando la reacción inmediata de Pamela Díaz: “No digas eso, mañana va a salir Maite con un comunicado...”.

Gallardo insistió en que Valdivia habría manifestado en privado su rechazo a los rumores. “Él lo niega en su interna... Él lo niega, están las familias en contra”, agregó. Producto de esta situación, en el programa se reveló que Valdivia podría dejar la casa de Daniela Aránguiz, donde cumple su arresto domiciliario nocturno. “Tengo entendido que él va a dejar la casa próximamente, en abril. No sabemos dónde va a fijar domicilio ahora”, comentaron.

“He dicho en reiteradas ocasiones (…) que yo con Jorge no estamos juntos como pareja hace muchos años”, aclaró la Aránguiz en TV+.y también abordó la convivencia que mantuvo con él en el último tiempo. “Fue súper bonito todo este tiempo que llevamos viviendo juntos, porque pudimos reconstruir nuestra familia. No significa que vayamos a reconstruir nuestra relación de pareja porque eso ya no va a pasar”, enfatizó.

