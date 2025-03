Daniela Aránguiz rompe el silencio y se refiere a reconciliación entre Valdivia y Orsini: "Todo Chile debe entender..."

La panelista Daniela Aránguiz rompió el silencio sobre la polémica que destapó Cecilia Gutiérrez sobre que Jorge Valdivia habría retomado su relación con la diputada Maite Orsini. Recordemos que el exjugador de futbol se encuentra cumpliendo su arresto domiciliario en la casa de Aránguiz junto a sus hijos tras ser denunciado por los delitos de violación.

En concreto Aránguiz declaró en el programa Sígueme de TV+ que se enteró solo momentos antes de que lo hiciera todo Chile, porque su amiga Cecilia se lo quiso adelantar. “Yo ayer me enteré por Primer Plano y si es que llega a ser verdad, porque tampoco tengo la seguridad... Y tampoco es mi deber (enterarme) ni Jorge tampoco tiene la obligación de contarme”, indicó.

¿Qué más señaló Aránguiz sobre la relación de Valdivia con Orisni?

Deslizó que hasta ahora no ha hablado del tema con Jorge, porque hay temas que le interesan mucho más, como “con qué casa” se va a quedar en su proceso de separación. Con todo, Aránguiz quiso aprovechar las cámaras para dejar en claro “varias cosas” y desmentir cahuines y el “morbo”. En lo principal, volvió a negar que hayan retomado algún vínculo amoroso con Valdivia, y por lo tanto no hubo “infidelidad”; y también, descartó que lo haya echado de casa.

También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional

“He dicho en reiteradas ocasiones y todos ustedes saben, que yo con Jorge no estamos juntos como pareja hace muchos años, entonces aquí no hay un tema de infidelidad (...) Lo que Jorge haga o lo que yo haga con mi vida privada es un tema de cada uno”, manifestó. Luego, profundizó: “Él es libre de ver o no ver a la persona que quiera, sea esta u otra persona. Pero todo Chile tiene que entender que nostros vamos a tener una relación que nos va a involucrar para toda la vida: que somos padres de los mismos hijos”.

En Primer Plano también dijeron que, en este nuevo escenario, El Mago se iría de la casa de Aránguiz en abril. De partida, la exMekano negó que tenga pensado despachar al padre de sus hijos. Es más, aclaró que la residencia aún es de ambos; que si decide irse, lo harán en los mejores términos; y que si quiere quedarse, “va a ser bienvenido”. Para cerrar, Daniela valoró el tiempo que han vivido juntos, “porque pudimos reconstruir nuestra familia, que no significa que reconstruyamos nuestra relación de pareja, porque eso no va a pasar”.

“Ojalá que él pueda ser súper feliz y que pueda rehacer su vida con la persona que él estime conveniente (...) Me encantaría verlo con una mujer bacán, una mujer buena, que lo quiera y que se enamoren desde cero... pero esas son decisiones de él y la otra persona involucrada”, zanjó.

Te puede interesar: Joaquín Lavín Jr expone el nuevo drama que afecta a Cathy Barriga en prisión: "Ha sido picada..."