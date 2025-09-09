¡No se pudo contener! La pregunta que emocionó a Gary Medel

El pasado jueves, La Roja enfrentaba un desafío tremendo ante Brasil en condición de visitante en la penúltima fecha de las clasificatorias rumbo al Mundial 2026. Este además era el primer partido de Nicolás Córdova como interino del combinado nacional tras la salida de Ricardo Gareca por dejarnos fuera de la cita mundialista.

El partido comenzó bastante duro, con el local buscando la apertura de la cuenta desde el minuto 1', pero la buena actuación de Lawrence Vigouroux y la línea defensiva evitaron esto por cierto tiempo. En el minuto 38', Estevao abrió la cuenta para Brasil, luego en el segundo tiempo, Lucas Paquetá aumentó el marcador al minuto 72' y finalmente Bruno Guimaraes sentenció la goleada con su anotación al minuto 76'.

Pese al mal resultado, La Roja hizo jugar a varias de sus jóvenes promesas, donde más de alguno mostró mucha personalidad y cosas que nos hacen ilusionar en el futuro y los próximos desafíos. Ahora los dirigidos por Nicolás Córdova se preparan para el cierre de las clasificatorias y comenzar a proyectar el trabajo del tan esperado recambio en la selección chilena.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en fútbol.

Gary Medel no sólo es reconocido como uno de los grandes exponentes de la Generación Dorada de La Roja, sino que también como un jugador agerrido, fiero y con una personalidad con mucha chispeza. Pero esta semana fue invitado al podcast Más que Titulares, donde tras una inesperada pregunta no pudo aguantar la emoción y rompió en llanto.

La pregunta en cuestión tenía que ver con Marisol Soto, su madre quien lamentablemente ya falleció. Al saber que sería consultado sobre este tema, avisó de inmediato que se emocionaría. "A veces la recuerdo en la noche y lloro. Es algo sensible para mí. Siempre con tristeza de no tenerla a mi lado, era el pilar de toda la familia. No me avergüenzo porque lloro, sino porque ella me trae lindos recuerdos".