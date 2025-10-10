“Tienen que irse con sus papas”: Kaiser desata polémica con drástica medida sobre niños migrantes

Johannes Kaiser y su polémica medida sobre niños migrantes

Por: Catalina Martínez

En una reciente aparición televisiva, el diputado Johannes Kaiser, aspirante a la presidencia por el Partido Nacional Libertario, sostuvo que los hijos de migrantes que se encuentran en situación irregular no deberían poder ingresar al sistema escolar chileno.

Tienen que irse con sus papás a su país de origen. Si hay niños extranjeros y están ilegalmente en Chile, nuestra obligación es devolverlos a su país de origen, no es mantenerlos acá”, sentenció en medio de su intervención en Candidato, llegó tu hora, de TVN.

En esa misma línea, el parlamentario propuso que estos menores no “vaguen en las calles”, sino que permanezcan “resguardados en campamentos de tránsito” hasta que abandonen el país.

Cabe recordar, que esta propuesta se enmarca dentro de su plan migratorio, que contempla la creación de campos especiales para quienes ingresen al país de manera irregular, incluso si no han cometido ningún delito.

¿En qué consisten los campamentos de Kaiser? 

Según sus declaraciones en TVN, los campamentos que plantea funcionarían como centros de retención temporal, donde los migrantes permanecerían hasta decidir salir voluntariamente o ser deportados.

El libertario explicó que un sistema similar podría recibir respaldo técnico o financiero de Naciones Unidas, pero adelantó que Chile abandonaría varias agencias internacionales, incluida ACNUR.

Las declaraciones provocaron polémica por sus implicancias sobre los derechos de los niños migrantes, en un contexto en el que la educación gratuita y el principio de no devolución están amparados por tratados internacionales firmados por Chile.

Kaiser respaldó además políticas de control migratorio similares a las implementadas por Donald Trump y se manifestó a favor de enviar a delincuentes extranjeros a prisiones fuera de Chile.

Asimismo, subrayó que, en caso de asumir la presidencia, su gobierno aplicaría medidas “rígidas y ordenadas” frente a la migración irregular, privilegiando la seguridad nacional por encima de la integración social.

