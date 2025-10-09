“¿Dónde quedamos nosotros los pobres?”: Joven residente de la Toma Dignidad sinceró compleja realidad

Residente de la Toma Dignidad compartió compleja realidad

Por: Catalina Martínez

Este jueves comenzó el operativo para retirar a las familias que habitan en la denominada Toma Dignidad, ubicada en el sector limítrofe entre La Florida y Peñalolén. El asentamiento, donde viven cerca de 190 familias, se encuentra en una zona considerada de alto riesgo por su cercanía a la ribera de la Quebrada de Macul.

La operación, que cuenta con intervención municipal y de Carabineros, atrajo la atención de los matinales, quienes se trasladaron en masa hasta el lugar de la toma para recoger testimonios de las personas que tendrán que abandonar sus residencias. 

Entre los relatos, destacó el de una joven madre que estuvo en diálogo con el programa Contigo en la mañana, de CHV. Durante la conversación, la mujer reveló los motivos por los que se instaló en el terreno junto a su marido e hijo, y sinceró una angustiosa realidad. 

La joven puso sobre la mesa los innumerables requisitos que le piden para poder arrendar: entre ellos, varios papeles, “el mes de garantía y también nos piden el mes. Entonces hay que tener 800 mil, 900 mil pesos, que nosotros no tenemos. Nosotros tenemos dinero ahorrado, pero está destinado a nuestra vivienda definitiva”.

Hizo un emotivo llamado

“Yo vivo con mi pareja y mi hijo de 4 años. Por nosotros que él no estuviera viviendo esto, pero no tenemos otra opción, es lo que nos tocó. Nosotros no queremos nada regalado, nosotros queremos que nos ayuden a conseguir una solución. Ahora comprar una casa está súper caro. Entonces, ¿dónde quedamos nosotros los pobres que no tenemos cómo conseguir casa? No nos queda nada más que vivir acá“, añadió. También afirmó que llegó hace cinco años al lugar y que “quizás el piso es de ellos, pero todo lo que yo he construido hacia arriba es mío.”

“¿Tú sabías, eres consciente de que estabas instalando tu casa acá partiendo desde una ilegalidad, que se estaba tomando un terreno?“, preguntó entonces el reportero de CHV. ”Claro, por la necesidad. Nosotros contamos con nuestra libreta, nosotros contamos con nuestros papeles, nosotros somos chilenos, somos personas trabajadoras. Yo soy técnico en párvulo, pero técnico en párvulo, ¿yo cuánto gano? 400.000 pesos. Mi pareja es trabajador de construcción, entonces no nos alcanza para comprarle una vivienda", respondió la mujer. 

Al final, la joven madre sinceró un delicado pasado familiar: “Venimos de una familia de droga, de violencia, y nosotros cumplimos 18 años y nosotros estamos aquí. Nosotros quisimos irnos, queríamos romper ese ciclo de vida, porque lamentablemente es la vida que nos tocó y sin recursos. Así que nosotros aquí tratamos de no hacerlo de mala. Sabemos que esto es un terreno ilegal, sabemos que esto no tenía que ser, pero no teníamos otra opción”.

